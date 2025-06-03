Galatasaray'dan çok sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim'in prensine çağrı: Geri dön...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon oldukça iyi bir uyum yakalayan Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez ikilisinden vazgeçmeyi düşünmezken kadro derinliğini artırmak adına bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

OZAN KABAK SÜRPRİZİ

Sarı-Kırmızılı yönetimin savunma hattına takviye yapması beklenirken, sürpriz bir isim ön plana çıktı. Aslan’ın altyapısından yetişen ve Fatih Terim döneminde en güvendiği isimlerden biri olan Ozan Kabak için devreye girilecek. Galatasaray'dan ayrıldıkyan sonra Schalke, Liverpool ve Norwich’te görev alan milli futbolcu, şu anda Hoffenheim’da.

OZAN KABAK DÖNÜŞE SICAK

Galatasaray Yönetimi de eski oyuncusuyla temas kurmak için hazırlıklara başladı. Buna göre önümüzdeki günlerde Alman ekibinin kapısının çalınacağı bilgisine ulaşıldı. Kulislerde Ozan’ın da böyle bir teklif gelmesi halinde yuvaya dönmeye sıcak bakacağı bildirildi.