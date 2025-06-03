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Galatasaray'dan çok sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim'in prensine çağrı: Geri dön...

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edilecek olması nedeniyle kadro derinliği artırılmak istenirken gündeme çok sürpriz bir isim geldi. Sarı-Kırmızılılar Fatih Terim'in en çok güvendiği isimlerden birine yuvaya dönmesi yönünde çağrı yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan çok sürpriz transfer hamlesi! Fatih Terim'in prensine çağrı: Geri dön...
Berker İşleyen
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon oldukça iyi bir uyum yakalayan Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez ikilisinden vazgeçmeyi düşünmezken kadro derinliğini artırmak adına bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

OZAN KABAK SÜRPRİZİ

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Sarı-Kırmızılı yönetimin savunma hattına takviye yapması beklenirken, sürpriz bir isim ön plana çıktı. Aslan’ın altyapısından yetişen ve Fatih Terim döneminde en güvendiği isimlerden biri olan Ozan Kabak için devreye girilecek. Galatasaray'dan ayrıldıkyan sonra Schalke, Liverpool ve Norwich’te görev alan milli futbolcu, şu anda Hoffenheim’da.

OZAN KABAK DÖNÜŞE SICAK

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Galatasaray Yönetimi de eski oyuncusuyla temas kurmak için hazırlıklara başladı. Buna göre önümüzdeki günlerde Alman ekibinin kapısının çalınacağı bilgisine ulaşıldı. Kulislerde Ozan’ın da böyle bir teklif gelmesi halinde yuvaya dönmeye sıcak bakacağı bildirildi.

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transfer Fatih Terim Ozan Kabak son dakika galatasaray
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