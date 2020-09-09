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Galatasaray'dan Elneny harekatı

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.09.2020 23:05 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Okay Yokuşlu transferinde olumsuzluk yaşaması halinde geçen seneyi Beşiktaş'ta tamamlayan Mohamed Elneny için harekete geçecek. Menajerlerin Mısırlı oyuncuyu sarı kırmızılı kulübe önerdiği bilgisi aktarıldı.

Galatasaray'dan Elneny harekatı

Okay Yokuşlu'yu kiralamak isteyen Galatasaray amacına ulaşamazsa yine tanıdık bir ismi gündemine alacak. Sarı kırmızılıların rotayı Mohamed Elneny'i çevireceği ifade edildi. Sampdoria'nın ilgilendiği Elneny'yi menajerler 6-8 numara arayan Galatasaray'a önerdi. 28 yaşındaki oyuncunun da teklif gelmesi halinde Florya'yı tercih edeceği belirtiliyor.

HAZIRLIK DÖNEMİNDE İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Elneny, Arsenal'e geri dönmüştü. Liverpool'a karşı kazanılan Community Shield maçında forma giyen Mısırlı yıldız hazırlık kampında iyi bir performans göstermesine rağmen kadroda düşünülmüyor.

ARSENAL'DE ŞANSI KALMADI

Orta saha oyuncuları Lyon'dan Houssem Aouar ve Atletico Madrid'den Partey'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Arsenal, forma şansı bulamayacak Elneny'yi tekrar kiralama kararı aldı. Galatasaray, Celta Vigo'dan gelecek 'Okay' yanıtına göre Arsenal ile temasa geçecek.

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