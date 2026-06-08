SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray’dan ezber bozan Jhon Duran kontratı! Gizli madde ifşa oldu

Galatasaray, Jhon Duran’la anlaşmaya çok yakın. Sözleşmeye tarihi bir "tek taraflı fesih" maddesi koydurmak isteyen Aslan, resmi imza için bavullarını toplayıp giden Mauro Icardi'den gelecek resmi ayrılık haberini bekliyor.

Galatasaray’dan ezber bozan Jhon Duran kontratı! Gizli madde ifşa oldu
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da forvet operasyonunda taşlar yerine oturuyor. Kolo Muani ve Jhon Duran arasında seçimini yapan sarı-kırmızılılar, rövanş arzusuyla yanıp tutuşan Kolombiyalı golcü ile el sıkıştı. Kulis sızıntılarına göre Aslan, oyuncunun sözleşmesine dünyada eşine az rastlanır bir güvence maddesi ekletmek isterken, transferin resmiyet kazanması artık an meselesi.

GALATASARAY'DA JHON DURAN ANLAŞMASININ ŞOKE EDEN DETAYLARI SIZDI: GİZLİ FESİH MADDESİ...

Galatasaray’dan ezber bozan Jhon Duran kontratı! Gizli madde ifşa oldu 1

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk apoletini korumak ve Avrupa’da ses getirmek isteyen Galatasaray, forvet hattı için gözünü kararttı. Sarı-kırmızılı kulübün transfer listesinin en başında yer alan Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile yürütülen gizli pazarlıklarda mutlu sona çok yaklaşıldı. Gazeteci Burhan Can Terzi’nin geçtiği sıcak bilgilere göre; yönetim cephesinin tam not verdiği Kolombiyalı forvetle yapılan anlaşmanın kulüp lehine devrim niteliğindeki detayları gün yüzüne çıktı.

DURAN VE KOLO MUANI MASADA: ASLAN’IN GÖZÜ DURAN’DA!

Galatasaray’dan ezber bozan Jhon Duran kontratı! Gizli madde ifşa oldu 2

Galatasaray transfer komitesinin santrfor bölgesi için masasında şu an net iki dünya yıldızı bulunuyor: Jhon Duran ve Randal Kolo Muani. Ancak sarı-kırmızılı idarecilerin ve teknik heyetin önceliği tamamen Duran’a vermiş durumda. Geçtiğimiz dönem ezeli rakip Fenerbahçe'de de forma giyen 22 yaşındaki golcünün, Türkiye'ye tamamen "rövanşist" duygularla dönmek ve kendisini kanıtlamak istemesi, Galatasaray'ın bu transfere çok daha sıcak bakmasını sağlıyor.

İŞTE TARİHİ SÖZLEŞMENİN MADDELERİ: TEK TARAFLI FESİH MADDESİ!

Galatasaray’dan ezber bozan Jhon Duran kontratı! Gizli madde ifşa oldu 3

Aslan, Jhon Duran transferinde kulübün geleceğini garanti altına alacak sıra dışı bir kontrat formülü hazırladı. 1 yıllık kiralama formülü üzerinde mutabık kalınan dev anlaşmanın sızan detayları şu şekilde:

Garanti Ücret: Yıllık 4+1 milyon Euro maaş.

Şampiyonluk Primi: Takımın şampiyon olması halinde 1 milyon Euro ekstra bonus.

Yönetimin Güvencesi: Galatasaray yönetimi, olası risklere karşı sözleşmeye "Galatasaray lehine tek taraflı fesih maddesi" koydurmak istiyor. Anlaşma sağlanırsa sarı-kırmızılılar istediği an kontratı tek taraflı sonlandırma lüksüne sahip olacak.

JHON DURAN'IN GÖZÜ ICARDİ'DE

Galatasaray’dan ezber bozan Jhon Duran kontratı! Gizli madde ifşa oldu 4

Anlaşmanın her konusunda sıcak temaslar sürmesine rağmen resmi imzaların atılması tek bir kritere bağlı. Jhon Duran, şu anda İstanbul'dan 25 valizle ayrılıp ülkesine giden Mauro Icardi ile Galatasaray yönetimi arasında yapılan sözleşme görüşmelerinin nihai sonucunu bekliyor. Arjantinli süper starla yolların resmen ayrıldığı kararı açıklandığı an, Jhon Duran kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan resmi imzayı atacak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe derken ters köşe oldu! Sörloth'un yeni adresi...F.Bahçe derken ters köşe oldu! Sörloth'un yeni adresi...
Beşiktaş'tan forma sponsorluğu anlaşması geldi!Beşiktaş'tan forma sponsorluğu anlaşması geldi!
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe galatasaray zenit Jhon Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.