Galatasaray’dan ezber bozan Jhon Duran kontratı! Gizli madde ifşa oldu

Galatasaray'da forvet operasyonunda taşlar yerine oturuyor. Kolo Muani ve Jhon Duran arasında seçimini yapan sarı-kırmızılılar, rövanş arzusuyla yanıp tutuşan Kolombiyalı golcü ile el sıkıştı. Kulis sızıntılarına göre Aslan, oyuncunun sözleşmesine dünyada eşine az rastlanır bir güvence maddesi ekletmek isterken, transferin resmiyet kazanması artık an meselesi.

GALATASARAY'DA JHON DURAN ANLAŞMASININ ŞOKE EDEN DETAYLARI SIZDI: GİZLİ FESİH MADDESİ...

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk apoletini korumak ve Avrupa’da ses getirmek isteyen Galatasaray, forvet hattı için gözünü kararttı. Sarı-kırmızılı kulübün transfer listesinin en başında yer alan Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile yürütülen gizli pazarlıklarda mutlu sona çok yaklaşıldı. Gazeteci Burhan Can Terzi’nin geçtiği sıcak bilgilere göre; yönetim cephesinin tam not verdiği Kolombiyalı forvetle yapılan anlaşmanın kulüp lehine devrim niteliğindeki detayları gün yüzüne çıktı.

DURAN VE KOLO MUANI MASADA: ASLAN’IN GÖZÜ DURAN’DA!

Galatasaray transfer komitesinin santrfor bölgesi için masasında şu an net iki dünya yıldızı bulunuyor: Jhon Duran ve Randal Kolo Muani. Ancak sarı-kırmızılı idarecilerin ve teknik heyetin önceliği tamamen Duran’a vermiş durumda. Geçtiğimiz dönem ezeli rakip Fenerbahçe'de de forma giyen 22 yaşındaki golcünün, Türkiye'ye tamamen "rövanşist" duygularla dönmek ve kendisini kanıtlamak istemesi, Galatasaray'ın bu transfere çok daha sıcak bakmasını sağlıyor.

İŞTE TARİHİ SÖZLEŞMENİN MADDELERİ: TEK TARAFLI FESİH MADDESİ!

Aslan, Jhon Duran transferinde kulübün geleceğini garanti altına alacak sıra dışı bir kontrat formülü hazırladı. 1 yıllık kiralama formülü üzerinde mutabık kalınan dev anlaşmanın sızan detayları şu şekilde:

Garanti Ücret: Yıllık 4+1 milyon Euro maaş.

Şampiyonluk Primi: Takımın şampiyon olması halinde 1 milyon Euro ekstra bonus.

Yönetimin Güvencesi: Galatasaray yönetimi, olası risklere karşı sözleşmeye "Galatasaray lehine tek taraflı fesih maddesi" koydurmak istiyor. Anlaşma sağlanırsa sarı-kırmızılılar istediği an kontratı tek taraflı sonlandırma lüksüne sahip olacak.

JHON DURAN'IN GÖZÜ ICARDİ'DE

Anlaşmanın her konusunda sıcak temaslar sürmesine rağmen resmi imzaların atılması tek bir kritere bağlı. Jhon Duran, şu anda İstanbul'dan 25 valizle ayrılıp ülkesine giden Mauro Icardi ile Galatasaray yönetimi arasında yapılan sözleşme görüşmelerinin nihai sonucunu bekliyor. Arjantinli süper starla yolların resmen ayrıldığı kararı açıklandığı an, Jhon Duran kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan resmi imzayı atacak.