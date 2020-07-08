Galatasaray'dan Fatih Terim'e özel 46. yıl videosu

Galatasaray, Fatih Terim'in 46 yıl önce sarı kırmızılı kulübe attığı imzaya özel bir video hazırladı.
Video sırasında Fatih Terim'in, "Ben imzayı 1974'te attım. Üstünde ne vardı, bakmadım. Ben Galatasaray'a bağlıyım, ben Galatasaray'ı yaşıyorum, Galatasaray'la yaşıyorum. Bir tek gerçek vardır; aslolan Galatasaray'dır!" sözleri yer aldı.
İşte Galatasaray'ın Fatih Terim için hazırladığı 46. yıl özel videosu:
46 yıl önce bugün... @fatihterim Galatasaray’da! pic.twitter.com/86S6ei7c9A— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2020
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı! Sözleşmesi...
Trabzonspor'un hata lüksü yok!
F.Bahçe yıldız stoperin peşinde!
Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. randevuda!
Fatih Terim'den Avrupa uyarısı
Yıldız golcü 41 yaşında futbola veda etti!
Fatih Terim'den flaş paylaşım! "46 yıl geçti..."
Milan'dan muhteşem geri dönüş!
İrfan Can Kahveci'den Galatasaray ve Fenerbahçe'yi üzecek açıklama
Trabzonspor'da yeni transfer
Futbolcunun kafasına yıldırım düştü...
Werder Bremen ligde kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum