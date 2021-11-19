Galatasaray'dan Fenerbahçe galibiyetine özel prim

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi mücadelesi sarı-kırmızılı takımın ligdeki gidişatı açısından büyük önem taşıyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında yaşadığı 15 puan kaybıyla lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düştü. Aslan, derbiden de yenilgiyle ayrılırsa zirveyle fark 12'ye yükselebilir.

İŞTE DERBİ PRİMİ

Maçın bir derbiden daha önemli olduğunu düşünen Burak Elmas ve yönetimi, Fenerbahçe mücadelesine galibiyet primi belirledi.

Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray'ın derbiyi kazanması halinde yönetim oyunculara 4 milyon TL prim dağıtacak.

