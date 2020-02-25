Galatasaray'dan Fenerbahçe için suç duyurusu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ülker Stadı'nda Maraton tribününde 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' yazılı pankart nedeniyle harekete geçen sarı-kırmızılı kulüp, 'toplumda kin ve nefret duygusunu körüklediği' iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Söz konusu pankartta yazılan sözlerin maçtan önce medyaya sızdığı ve bu nedenle kulübün açılmaması kararı aldığı ama son anda bu karardan vazgeçtiği öğrenildi.
(Ajansspor)
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