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Galatasaray'dan Fenerbahçe için suç duyurusu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.02.2020 15:42 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe tribünlerinde açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe için suç duyurusu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ülker Stadı'nda Maraton tribününde 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' yazılı pankart nedeniyle harekete geçen sarı-kırmızılı kulüp, 'toplumda kin ve nefret duygusunu körüklediği' iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Söz konusu pankartta yazılan sözlerin maçtan önce medyaya sızdığı ve bu nedenle kulübün açılmaması kararı aldığı ama son anda bu karardan vazgeçtiği öğrenildi.

(Ajansspor)

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Galatasaray Fenerbahçe derbi suç duyurusu

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
ŞİKECİLER GS NİN BÜYÜKLÜGÜ ALTINDA HEP EZİLMEYE MECBURDUR..BUNDAN SONRA NEYLE ÖVÜNECEKLER...
hala gol atıyor bizimkiler ????
Beri Galatasaraylıyım mutlaka daha aşağılarda yanlışlar yapmışlardır bu konuda ama bu şekilde bir yazı yazmak kesinlikle normal değil Her ailede Fenerbahçe Galatasaraylı olabilir bir futbol için bu kadar birbirimize düşman olmamalıyız
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