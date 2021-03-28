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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Atakan Çankaya çalımı

28.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da hareketli saatler. Sarı kırmızılı kulüp yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla başladı. Ankaragücü'nde forma giyen futbolcu Atakan Çankaya ile Cimbom'un görüştüğü iddia edildi. Öte yandan, Süper Lig ekibinde top koşturan futbolcu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu belirtildi. İki ezeli rakip, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci transferlerinden sonra şimdi de Atakan için karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Atakan Çankaya çalımı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışı devam ederken, kulüplerde erkenden yeni sezon planlamalarını yaparak ileriye dönük hedefleri gerçekleştirmenin peşinde.

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Fatih Terim ve ekibi şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Cimbom transferde rotasını Süper Lig'e çevirdi. Hedefteki isim Ankaragücü'nde forma giyen Atakan Çankaya. Galatasaray'ın genç futbolcu ile ön görüşme yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin de Atakan'ı Gustavo'nun yedeği olarak düşündüğü öğrenildi.

İkizi ezeli rakip, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci transferlerinden sonra şimdi de Atakan için karşı karşıya geldi. Galatasaray tarafından genç futbolcuya, eğer sarı-lacivertli takıma giderse yedek kalacağı anlatıldı. Atakan Çankaya ise, bu konuda ikna oldu ve Cimbom'a söz verdi.

Altay, Osmanlı ve Ankaragücü formaları giyen Atakan Çankaya bu sezon 20 maçta forma giydi. 1.4 milyon Euro market değeri bulunan genç futbolcunun, haziran ayında sözleşmesi bitiyor.


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