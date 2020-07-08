Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak hamle! Fatih Terim...

Koronavirüs pandemisi öncesi Emre Kılınç ile birlikte Mert Hakan ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncunun transferinde pürüz çıkmıştı.Bunun üzerine Mert Hakan için yeniden devreye giren Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda Mert Hakan Yandaş transferini resmen açıklaması bekleniyor.Vedat Muriqi'nin ardından Mert Hakan'ı da ezeli rakibine kaptıran Aslan, Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını almaya hazırlanıyor.

İlk yarıda istediği performans sergileyemeyen, ikinci yarıda aldığı üst üste galibiyetlerle zirve yarışına giren Cimbom ise corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı maçlarda yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışından uzaklaştı.Gelecek sezon aynı hataları tekrarlamak istemeyen iki takım, transfer çalışmalarına erkenden başlamış ve Vedat Muriqi'nin ardından Mert Hakan Yandaş transferinde de karşı karşıya gelmişti.

Süper Lig'de gelecek sezon zirve yarışı verecek olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla zirve yarışına havlu atmıştı.

TRANSFER ÇALIMI

Cimbom, Fenerbahçe'nin kadrosuna atmak istediği Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2018 yılı yaz transfer döneminde oyuncu ile prensipte anlaşan Cimbom, oyuncunun son anda Inter'i tercih etmesiyle amacına ulaşamamıştı.Ancak İtalyan ekibinde çok da mutlu olmayan 31 yaşındaki futbolcu, 2 yıl gecikmeli de olsa Galatasaray'a gelecek gibi görünüyor

RÖVANŞ ALINACAK

Saracchi'den memnun olmayan Galatasaray'ın, Uruguaylı sol bekin sözleşmesini feshederek Salzburg'a göndereceği iddia edildi.Bu iddianın sahibi olan İtalyan Radio Radio'ya göre; sarı-kırmızılılar Saracchi'nin yerine Inter'den ayrılması gündemde olan Kwadwo Asamoah'ı transfer edecek. Cimbom, Kwadwo Asamoah'ı alarak oyuncuyu isteyen ezeli rakibi Fenerbahçe'den de Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını alacak.