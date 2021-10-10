Galatasaray'dan Ferdi Kadıoğlu bombası

Fenerbahçe'de sözleşme krizi yaşanıyor. Championship ve Fransa’dan olmak üzere birkaç takım Ferdi ile ilgilenmeye başladı. FIFA kurallarına göre Ocak ayında yapılacak herhangi bir teklif can yakabilir. O yüzden Fenerbahçe diken üstünde duruyor.

GALATASARAY ROTAYI ÇEVİRDİ

Kerem Aktürkoğlu konusunda yaşananlardan sonra, milli oyuncunun menajerinin Ocak ayında ayrılık için bastırması Ferdi’yi Galatasaray’ın gündemine getirdi.

LİSTEYE EKLENDİ

Teknik ekip Kerem’in ayrılması durumunda alternatifler üzerinde çalışırken, Ferdi’nin yerli olması ve sözleşmesinin sezon sonunda bitmesiyle nedeniyle listesine ekledi. Yıldız oyuncunun menajeri ile temas kuran sarı-kırmızılı yetkililer Ocak ayında resmi teklifini yapacak.



