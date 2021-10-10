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Galatasaray'dan Ferdi Kadıoğlu bombası

10.10.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri Rob Janssen, ilk tur görüşmelerinde oyuncusunun Fenerbahçe’de devam etmesine sıcak bakmadıklarını söyledi… İkinci tur görüşmelerinin milli arada yapılması planlanıyor. Yönetimin amacı ise Ferdi’nin sözleşmesini Ocak ayından önce uzatmak. Sözleşme uzatma krizi devam ederken Galatasaray'dan da bir bomba geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Ferdi Kadıoğlu bombası

Fenerbahçe'de sözleşme krizi yaşanıyor. Championship ve Fransa’dan olmak üzere birkaç takım Ferdi ile ilgilenmeye başladı. FIFA kurallarına göre Ocak ayında yapılacak herhangi bir teklif can yakabilir. O yüzden Fenerbahçe diken üstünde duruyor.

GALATASARAY ROTAYI ÇEVİRDİ

Kerem Aktürkoğlu konusunda yaşananlardan sonra, milli oyuncunun menajerinin Ocak ayında ayrılık için bastırması Ferdi’yi Galatasaray’ın gündemine getirdi.

LİSTEYE EKLENDİ

Teknik ekip Kerem’in ayrılması durumunda alternatifler üzerinde çalışırken, Ferdi’nin yerli olması ve sözleşmesinin sezon sonunda bitmesiyle nedeniyle listesine ekledi. Yıldız oyuncunun menajeri ile temas kuran sarı-kırmızılı yetkililer Ocak ayında resmi teklifini yapacak.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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