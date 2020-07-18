Galatasaray'dan flaş Victor Ruiz hamlesi

Beşiktaş ile sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle fesh eden İspanyol futbolcu Victor Ruiz Türkiye'de kalmak istediğini menajerine iletti.
Haber Global'in geçtiği bilgiye göre; Galatasaray kulübü Vıctor Ruiz ve menajeri görüştü. İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı yetkililerin ilerleyen günlerde temaslarını hızlandıracağı öğrenildi.
Bu sezonun başında Villarreal'den Beşiktaş'a transfer olan İspanyol stoper, siyah beyazlılarla 26 maçta forma giydi.
Bu düzen Türkiye'ye zarar verir!
Arda Turan için kampanya harekatı
'TFF’de liyakat aranması gerekiyor'
Beşiktaş TFF 3. Lig'den transfer yapıyor
Terim'in hedefindeki isim
Beşiktaş'ta şok ayrılık
Trabzonspor için flaş iddia! O gelecek...
Trabzonspor yıldız futbolcu için yarışa girdi!
Rus ekipte 9 kişide koronavirüs çıktı!
Cüneyt Çakır'a Avrupa'da dev görev!
Juventus galibiyete hasret!
Okuyucu Yorumları 0 yorum