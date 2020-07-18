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Galatasaray'dan flaş Victor Ruiz hamlesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2020 18:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Vıctor Ruiz'in menajerinin Galatasaray ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş Victor Ruiz hamlesi

Beşiktaş ile sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle fesh eden İspanyol futbolcu Victor Ruiz Türkiye'de kalmak istediğini menajerine iletti.

Haber Global'in geçtiği bilgiye göre; Galatasaray kulübü Vıctor Ruiz ve menajeri görüştü. İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı yetkililerin ilerleyen günlerde temaslarını hızlandıracağı öğrenildi.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezonun başında Villarreal'den Beşiktaş'a transfer olan İspanyol stoper, siyah beyazlılarla 26 maçta forma giydi.

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