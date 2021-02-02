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Galatasaray'dan Gedson Fernandes'in sağlık durumu için açıklama

02.02.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Gedson Fernandes'in sağlık durumu için açıklama

Galatasaray Kulübü, yeni transferi Gedson Fernandes'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray, Benfica'dan kiraladığı ve koronavirüs teşhisi konduğu için ambulans uçakla İstanbul'a gelen ve hastanede kontrole alınan yeni ismi Gedson fernandes hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'e yapılan testlerin negatif çıktığını ve Portekizli ismin taburcu olduğunu açıkladı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Gedson Fernandes'in Sağlık Durumu Hakkında 21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul'a getırilmiştir.

Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'e götürülmüştür. Hastanede geçen süre Içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir.

Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
çok iyi haber. Şov zamanı artık.
Müthiş topçu. Sanırım uyum sağlayacak Türkiye'ye...
peki oynama ihtimali varmı

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