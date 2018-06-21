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Galatasaray'dan Gomis'in menajerine rest

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2018 14:39 | Son Güncelleme

Galatasaray, Çin'e gitmesi gündemde olan Bafetimbi Gomis'in menajerine rest çekti.

Sarı kırmızılılarda sıcak saatler...

Yıllık 7 milyon Euro teklif edildi

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Gomis'in menajeri Mendy, Çin kulüpleriyle görüşmeleri sürdürürken Gomis'e yıllık 7 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi.

Gomis'in menajeri Mendy, Çin kulüpleriyle görüşmeleri sürdürürken Gomis'e yıllık 7 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi.
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Yönetim, planlama yapmak için Mendy'ye "Bu konuda kararını verip 10 güne kadar her şeyi netleştirin" diyerek, golcüsüne de mesaj verdi. Gomis de yüksek teklif nedeniyle Çin'e gitmeye sıcak bakıyor.

Yönetim, planlama yapmak için Mendy'ye "Bu konuda kararını verip 10 güne kadar her şeyi netleştirin" diyerek, golcüsüne de mesaj verdi. Gomis de yüksek teklif nedeniyle Çin'e gitmeye sıcak bakıyor.
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Garanti ücreti 3 milyon 350 bin euro olan Bafetimbi Gomis, transferi sürecinde geçen sezon Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro imza parası almıştı.

Garanti ücreti 3 milyon 350 bin euro olan Bafetimbi Gomis, transferi sürecinde geçen sezon Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro imza parası almıştı.
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Başarı bonusu olarak Gomis'e 200 bin dolar şampiyonluk primi ödendi ve puan başı 5 bin euro olmak üzere toplam 375 bin Euro'da ek ücret verildi. (CNN TÜRK)

Başarı bonusu olarak Gomis'e 200 bin dolar şampiyonluk primi ödendi ve puan başı 5 bin euro olmak üzere toplam 375 bin Euro'da ek ücret verildi. (CNN TÜRK)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray gomis

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