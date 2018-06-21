Galatasaray'dan Gomis'in menajerine rest

Sarı kırmızılılarda sıcak saatler...

Yıllık 7 milyon Euro teklif edildi

1 / 4 Gomis'in menajeri Mendy, Çin kulüpleriyle görüşmeleri sürdürürken Gomis'e yıllık 7 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi.

2 / 4 Yönetim, planlama yapmak için Mendy'ye "Bu konuda kararını verip 10 güne kadar her şeyi netleştirin" diyerek, golcüsüne de mesaj verdi. Gomis de yüksek teklif nedeniyle Çin'e gitmeye sıcak bakıyor.

3 / 4 Garanti ücreti 3 milyon 350 bin euro olan Bafetimbi Gomis, transferi sürecinde geçen sezon Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro imza parası almıştı.