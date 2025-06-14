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Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu için resmi teklif… İngiliz yayın organı açıkladı!

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray iddiası bir kez daha gündeme geldi. Okan Buruk’un çok istediği A milli futbolcu için yönetim büyük fedakarlıklar yapmaya hazır.

Galatasaray’dan Hakan Çalhanoğlu için resmi teklif… İngiliz yayın organı açıkladı!
Burak Kavuncu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İngiliz yayın organı Dazn’da çıkan habere göre, Galatasaray Inter’in yıldız orta saha oyuncusu için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Inter’in yıldız orta oyuncusunu takımdan göndermek için baskı yapmadığı ama gelecek tekliflerde de minimum fiyat belirledikleri ortaya çıktı.

INTER 40 MİLYON EURO İSTİYOR!

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Takımın beyni konumunda yer alan yıldız orta saha oyuncusu için Inter, Galatasaray’ın resmi teklifine pek sıcak yanamadı. Hakan Çalhanoğlu için minimum 40 milyon beklentisi olan İtalyan takımının, Arabistan piyasasından gelecek teklifleri de beklediği öğrenildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE ONLİNE GÖRÜŞME…

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray muhabirlerinin edindiği bilgiye göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Hakan Çalhanoğlu ile görüntülü görüştüğü ve yıldız ismi takımında görmek istediğini söylediği iddia edilmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE KİLİT ROL ALDI

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Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar liginde takımının finale kadar gelmesinde kilit rol oynayan Hakan Çalhanoğlu, 12 maça çıkıp 4 gol 2 asist yaptı. Inter’in orta üçlüsünde derin oyun kurucu olarak rol verdiği milli yıldız orta sahanın ortası, on numara ve sekiz numara bölgelerinde oynayabiliyor.

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