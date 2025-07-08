Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için resmi açıklama...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi bir ayrılık daha gerçekleşti. Taylan Antalyalı ile yolların ayrılmasının ardından Halil Dervişoğlu da Çaykur Rizespor’a kiralandı. Galatasaray, yaptığı resmi açıklamayla Halil Dervişoğlu'nun Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

‘‘Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır.’’

30 MİLYON TL İDDİASI

Halil Dervişoğlu’nun gelecek sezon Çaykur Rizespor’dan alacağı maaş için resmi açıklama yapılmazken, HT Spor’un iddiasına göre oyuncunun maaşının 30 milyon TL’lik kısmını Rizespor karşılayacak.