SPOR

Galatasaray'dan Hasan Kartal açıklaması: Yakıştıramadık

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.12.2018 19:33 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynanan müsabaka öncesi başkan Hasan Kartal'a plaket verilmesinin ardından yaşanan gelişmeler ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Sporda adil yönetim ve şeffaflık talebimizi, 'Galatasaray'ın işine gelmediği için bağırıyor' düzeyinde yorumlamasını, konuk başkan Hasan Kartal'a yakıştıramadık" denildi.

Galatasaray'dan Hasan Kartal açıklaması: Yakıştıramadık

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün her müsabakada gelenek olarak rakiplerine plaket takdim ettiği belirtilirken, "Kulübümüz, Avrupa Kupaları'ndan edindiği bir gelenek ile hem Avrupa kupaları hem ulusal müsabakalarda, maç öncesi tüm rakiplerine, plaket şeklinde 'Maç günü anısı' sunmaktadır. Türk misafirperverliği gereği, stadımızda, her rakibimiz özel Fıratpen Locası'nda ağırlanmakta ve maç öncesi birlikte yenen yemek esnasında, Galatasaray ile yapacakları maça ithafen, maç gününe mahsus söz konusu plaket, hatıra olarak sunulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"HASAN KARTAL'A YAKIŞTIRAMADIK"
Hasan Kartal'ın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamanın camia tarafından tepkiyle karşılandığı kaydedilirken, açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Bu paylaşımın yaşandığı son rakibimiz Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal'ın, maçın ardından ev sahibi Galatasaray'ı hedef alan haksız açıklaması, camiamızda tepkiyle karşılanmıştır. Sporda adil yönetim ve şeffaflık talebimizi, 'Galatasaray'ın işine gelmediği için bağırıyor' düzeyinde yorumlamasını, konuk Başkan Hasan Kartal'a yakıştıramadık. Bu arada, bir kısım fırsat kollayıcının, yönetimimizi hedef alması ise, şaşırtıcı olmamıştır. Bir dostluk, bir anı, bir misafirperverlik geleneğini, 'Saygısız rakibi ödüllendirme' olarak gören zihniyet ve yorumları, Galatasaray camiasının takdirine bırakıyoruz. Galatasaray, her zaman "rakibe saygı, kendine saygı" ilkesiyle, kuruluşundan bu yana genlerinde bulunan dostluk ve misafirperverlik içinde, sahada kıyasıya mücadelesine devam edecektir."

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
FIFA, Modeste için kararını verdiFIFA, Modeste için kararını verdi
Terim'den Gomis, Melo ve Sneijder açıklamasıTerim'den Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Kartal Galatasaray Çaykur Rizespor

En Çok Okunan Haberler

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Aziz Yıldırım'dan flaş karar!

Aziz Yıldırım'dan flaş karar!

Galatasaray'da dev operasyon! 7 isim gönderiliyor

Galatasaray'da dev operasyon! 7 isim gönderiliyor

Fatih Terim'den Porto maçı, Bafetimbi Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması

Fatih Terim'den Porto maçı, Bafetimbi Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Galatasaray taraftarından Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanda dünya rekoru

Galatasaray taraftarından Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanda dünya rekoru

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Malatya'nın yıldızı G.Saray'a gidiyor!

Malatya'nın yıldızı G.Saray'a gidiyor!

G.Saray'a 'Yeni Messi' diye gelmişti! Şimdiki takımına inanamayacaksınız

G.Saray'a 'Yeni Messi' diye gelmişti! Şimdiki takımına inanamayacaksınız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Hasan Kartal açıklaması: Yakıştıramadık

G.Saray'dan Hasan Kartal'a tepki

FIFA, Modeste için kararını verdi

FIFA, Modeste için kararını verdi

Fatih Terim'den Porto maçı, Bafetimbi Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması

Terim'den Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması

Galatasaray'da dev operasyon! 7 isim gönderiliyor

Galatasaray'da dev operasyon!

Eşref Hamacıoğlu'ndan Göksel Gümüşdağ tepkisi

G.Saray'dan Gümüşdağ tepkisi

Charles Itandje: Benitez beni zorla Galatasaray'a göndermek istedi

''Beni zorla G.Saray'a göndermek istedi''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.