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Galatasaray'dan Icardi'ye son uyarı! Süre doluyor, B planı devrede...

Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Mauro Icardi belirsizliğinde sona geliniyor. Arjantinli yıldıza yıllık 4 milyon Euro'luk teklif yapan ve beklemeye geçen sarı-kırmızılı yönetim, sürecin uzaması üzerine ipleri eline aldı. Icardi cephesine ay sonuna kadar mühlet veren Galatasaray, olası bir ayrılık durumunda B planını da çoktan hazırladı.

Galatasaray'dan Icardi'ye son uyarı! Süre doluyor, B planı devrede...
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlamasının en kritik noktası olan Mauro Icardi konusunda sabırlar tükenmeye başladı. Sezon biter bitmez 33 yaşındaki dünyaca ünlü golcüye yıllık 4 milyon Euro garanti ücret teklif eden sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızdan hala net bir geri dönüş alamadı. Yeni sezon planlamasını bir an önce netleştirmek isteyen idareciler, sürece el koydu.

ÖZBEK VE BURUK KENDİ ŞARTLARINDA İSTİYOR

Galatasaray dan Icardi ye son uyarı! Süre doluyor, B planı devrede... 1

Kulüp başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin takımda kalmasını çok istese de bu birlikteliğin kulübün belirlediği mali sınırlar çerçevesinde olmasını talep ediyor. Tatilini sürdüren Icardi'nin ise ilk etapta bu 4 milyon Euro'luk teklife sıcak bakmadığı ve menajeri aracılığıyla farklı ülkelerden gelen daha cazip teklifleri de değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

AY SONUNA KADAR KESİN MÜHLET

Galatasaray dan Icardi ye son uyarı! Süre doluyor, B planı devrede... 2

Yabancı oyuncu kısıtlaması ve yaklaşan kamp dönemi nedeniyle daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Galatasaray yönetimi, son hamlesini yaptı. Arjantinli yıldızın menajeriyle iletişime geçen sarı-kırmızılı yetkililer, ay sonuna kadar kesin bir karar vermelerini, aksi takdirde masadan kalkarak yeni forvet transferi için resmi adımları atacaklarını kesin bir dille iletti.

İLK HEDEF VE B PLANI HAZIR

Galatasaray dan Icardi ye son uyarı! Süre doluyor, B planı devrede... 3

Rest çekilen bu süreçte Galatasaray yönetiminin eli boş değil. Transfer komitesinin, Icardi'nin olumsuz yanıt verme ihtimaline karşılık B planını çoktan devreye soktuğu ve golcü adaylarından oluşan alternatifli bir listenin hazır olduğu belirtildi. Hatta sarı-kırmızılıların, listenin ilk sırasındaki yıldız isimle gizliden gizliye hazırlık yaptığı ve Icardi'den gelecek olumsuz bir yanıtta doğrudan bu hedefe yöneleceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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