MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Burak Hakkı 35 bin metrekareye çiftlik kurdu! Her yıl hasat yapıp satıyor

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Dudaktan Kalbe'de hayat verdiği 'Kenan' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Hakkı şimdilerde kendi çiftliğinde yaşıyor ve organik tarım ile uğraşıyor.

Burak Hakkı 35 bin metrekareye çiftlik kurdu! Her yıl hasat yapıp satıyor
Öznur Yaslı İkier

‘Dudaktan Kalbe’ ve ‘Kaybolan Yıllar’ gibi projelerle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Burak Hakkı şöhretinin zirvesindeyken İstanbul’u terk edip Çanakkale’ye yerleşti.

Burak Hakkı 35 bin metrekareye çiftlik kurdu! Her yıl hasat yapıp satıyor 1

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde 35 bin metrekarelik arsa üzerine çiftlik kuran ünlü isim burada organik sebze, meyve ve ceviz üreticiliği yapıyor.

Burak Hakkı 35 bin metrekareye çiftlik kurdu! Her yıl hasat yapıp satıyor 2

'HER ŞEYİ KENDİMİZ YETİŞTİRİYORUZ'

Burak Hakkı daha önce çiftlik hayatı hakkında şu açıklamayı yapmıştı; "Burada her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz, benim için motivasyon kaynağı oluyor. Elimizden geldiğince her şeyi kendimiz yapıyoruz, ata tohumuna dikkat ediyoruz. Ağaçlarıma çocuk gibi bakıyorum. Bine yakın ceviz ağacım var. Yılın altı ayını çiftlikte geçiriyorum."

Burak Hakkı 35 bin metrekareye çiftlik kurdu! Her yıl hasat yapıp satıyor 3

Çiftçiliğin yanı sıra dizi ve filmlerde de rol almaya devam eden ünlü oyuncu evini 'motive merkezi' olarak tanımlıyor. Ünlü isim yaklaşık 300 bin dolarlık arsa üzerine bir de villa inşa ettirdi.

Burak Hakkı 35 bin metrekareye çiftlik kurdu! Her yıl hasat yapıp satıyor 4

Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Burak Hakkı her yıl ceviz hasadı yapıp satıyor. Ünlü ismin ürettiği cevizler yoğun talep görüyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüm öncesi TT oldu! Başrole yorum yağdıYeni bölüm öncesi TT oldu! Başrole yorum yağdı
Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Tatil pozları gündemdeBikinisini giyip fiziğini sergiledi! Tatil pozları gündemde

Anahtar Kelimeler:
Burak Hakkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Destek istendi: Çok sayıda ölü var

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.