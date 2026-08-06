Burak Hakkı 35 bin metrekareye çiftlik kurdu! Her yıl hasat yapıp satıyor

‘Dudaktan Kalbe’ ve ‘Kaybolan Yıllar’ gibi projelerle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Burak Hakkı şöhretinin zirvesindeyken İstanbul’u terk edip Çanakkale’ye yerleşti.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde 35 bin metrekarelik arsa üzerine çiftlik kuran ünlü isim burada organik sebze, meyve ve ceviz üreticiliği yapıyor.

'HER ŞEYİ KENDİMİZ YETİŞTİRİYORUZ'



Burak Hakkı daha önce çiftlik hayatı hakkında şu açıklamayı yapmıştı; "Burada her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz, benim için motivasyon kaynağı oluyor. Elimizden geldiğince her şeyi kendimiz yapıyoruz, ata tohumuna dikkat ediyoruz. Ağaçlarıma çocuk gibi bakıyorum. Bine yakın ceviz ağacım var. Yılın altı ayını çiftlikte geçiriyorum."

Çiftçiliğin yanı sıra dizi ve filmlerde de rol almaya devam eden ünlü oyuncu evini 'motive merkezi' olarak tanımlıyor. Ünlü isim yaklaşık 300 bin dolarlık arsa üzerine bir de villa inşa ettirdi.

Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Burak Hakkı her yıl ceviz hasadı yapıp satıyor. Ünlü ismin ürettiği cevizler yoğun talep görüyor.