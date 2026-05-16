Galatasaray'dan Icardi'ye yeni sözleşme! İşte o şartı

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek tarih yazan Galatasaray, yeni sezonun kadro mühendisliği için vakit kaybetmeden düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetimin masadaki ilk ve en kritik hedefi ise sözleşmesi sona eren Arjantinli süperstar Mauro Icardi'nin takımda kalmasını sağlamak oldu.

MASADAKİ TEKLİF: TOPLAM 5 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, takımın hücumdaki en büyük silahı olan Mauro Icardi ile masaya oturdu. Yönetimin Arjantinli golcüye sunduğu yeni kontratın mali detaylarında, 3 milyon Euro sabit garanti ücret ve başarıya endeksli 2 milyon Euro'luk dev bir bonus maddesinin yer aldığı öğrenildi.

İMZA İÇİN ŞOK "OYNAMA GARANTİSİ" ŞARTI

Sarı-kırmızılı yönetimin yaptığı bu teklifin ardından gözler Icardi cephesine çevrilirken, golcü oyuncunun pazarlıklarda sürpriz bir şart öne sürdüğü ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezon boyunca Galatasaray formasıyla 46 resmi maça çıkan, 16 kez fileleri havalandırıp 3 de asist yapan deneyimli forvetin, yeni sözleşmeye imza atmak için teknik heyet ve yönetimden net bir "oynama garantisi" talep ettiği belirtildi.