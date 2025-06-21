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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'ın kalbini paramparça edecek sözler! Transferi öyle bir yalanladılar ki...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın yakından ilgilendiği iddia edilen İlkay Gündoğan hakkında resmi açıklama geldi. Fransız basını geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın İlkay Gündoğan ile prensip anlaşmasına vardığını yazmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim çıkan bu iddiaları flaş sözlerle yalanladı.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'ın kalbini paramparça edecek sözler! Transferi öyle bir yalanladılar ki...
Emre Şen
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetimi, Fransız basınından L'Equipe'te çıkan "İlkay Gündoğan ile anlaştılar" haberinin gerçek olmadığını ağır sözlerle yalanladı.

"35 YAŞINDAKİ OYUNCUYA PARA MI VERECEĞİZ?"

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Galatasaraylı olduğunu her röportajında vurgulayan İlkay Gündoğan için sert ifadeler kullanan Galatasaray takımın transferden sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukcu, "35 yaşında bir oyuncuya mı para vereceğiz?" ifadelerini kullandı. Kavukcu'nun bu sert sözleri sosyal medyada gündem oldu.

LEMINA TRANSFERİNE DE AÇIKLIK GETİRDİ

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Lemina'nın Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddiasına da cevap veren Kavukcu, "Lemina'ya bir teklif gelmedi, satma gibi bir düşüncemiz yok, Okan hocamız da Lemina'dan memnun bu çıkarılan yangına anlam veremiyoruz." dedi.

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