Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'ın kalbini paramparça edecek sözler! Transferi öyle bir yalanladılar ki...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetimi, Fransız basınından L'Equipe'te çıkan "İlkay Gündoğan ile anlaştılar" haberinin gerçek olmadığını ağır sözlerle yalanladı.
Galatasaraylı olduğunu her röportajında vurgulayan İlkay Gündoğan için sert ifadeler kullanan Galatasaray takımın transferden sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukcu, "35 yaşında bir oyuncuya mı para vereceğiz?" ifadelerini kullandı. Kavukcu'nun bu sert sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Lemina'nın Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddiasına da cevap veren Kavukcu, "Lemina'ya bir teklif gelmedi, satma gibi bir düşüncemiz yok, Okan hocamız da Lemina'dan memnun bu çıkarılan yangına anlam veremiyoruz." dedi.
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