Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'ın kalbini paramparça edecek sözler! Transferi öyle bir yalanladılar ki...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yönetimi, Fransız basınından L'Equipe'te çıkan "İlkay Gündoğan ile anlaştılar" haberinin gerçek olmadığını ağır sözlerle yalanladı.

"35 YAŞINDAKİ OYUNCUYA PARA MI VERECEĞİZ?"

Galatasaraylı olduğunu her röportajında vurgulayan İlkay Gündoğan için sert ifadeler kullanan Galatasaray takımın transferden sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukcu, "35 yaşında bir oyuncuya mı para vereceğiz?" ifadelerini kullandı. Kavukcu'nun bu sert sözleri sosyal medyada gündem oldu.

LEMINA TRANSFERİNE DE AÇIKLIK GETİRDİ

Lemina'nın Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddiasına da cevap veren Kavukcu, "Lemina'ya bir teklif gelmedi, satma gibi bir düşüncemiz yok, Okan hocamız da Lemina'dan memnun bu çıkarılan yangına anlam veremiyoruz." dedi.