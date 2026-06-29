Galatasaray'dan Jhon Duran bombası! Anlaşma tamam

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Jhon Durán'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızı bonservis ödemeden 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA TAMAMLANDI

Gazeteci Ali Naci küçük'ün iddiasına göre Galatasaray, yeni sezon öncesi hücum hattını önemli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Kolombiyalı santrfor Jhon Durán ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

OKAN BURUK VE DURSUN ÖZBEK'TEN ONAY

Transferin, teknik direktör Okan Buruk ile Başkan Dursun Özbek'in onayının ardından tamamlandığı belirtildi. Galatasaray'ın transferi temmuz ayının ilk haftasında resmen duyurmasının beklendiği ifade edildi.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Sarı-kırmızılıların bu transfer için kiralama ücreti ödemeyeceği öğrenildi. Anlaşmaya göre Jhon Duran, 1 sezon boyunca kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.

YILLIK MAAŞI BELLİ OLDU

İddialara göre Galatasaray, Kolombiyalı golcüye yıllık 4 milyon euro maaş ödeyecek. Genç forvetin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.