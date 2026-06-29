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Galatasaray'dan Jhon Duran bombası! Anlaşma tamam

Galatasaray, transfer çalışmalarında önemli bir adım atarak Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların, genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katacağı ve transferi kısa süre içinde resmen açıklayacağı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Jhon Duran bombası! Anlaşma tamam
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray, Kolombiyalı golcü Jhon Durán'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızı bonservis ödemeden 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA TAMAMLANDI

Galatasaray dan Jhon Duran bombası! Anlaşma tamam 1

Gazeteci Ali Naci küçük'ün iddiasına göre Galatasaray, yeni sezon öncesi hücum hattını önemli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Kolombiyalı santrfor Jhon Durán ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

OKAN BURUK VE DURSUN ÖZBEK'TEN ONAY

Galatasaray dan Jhon Duran bombası! Anlaşma tamam 2

Transferin, teknik direktör Okan Buruk ile Başkan Dursun Özbek'in onayının ardından tamamlandığı belirtildi. Galatasaray'ın transferi temmuz ayının ilk haftasında resmen duyurmasının beklendiği ifade edildi.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Galatasaray dan Jhon Duran bombası! Anlaşma tamam 3

Sarı-kırmızılıların bu transfer için kiralama ücreti ödemeyeceği öğrenildi. Anlaşmaya göre Jhon Duran, 1 sezon boyunca kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.

YILLIK MAAŞI BELLİ OLDU

Galatasaray dan Jhon Duran bombası! Anlaşma tamam 4

İddialara göre Galatasaray, Kolombiyalı golcüye yıllık 4 milyon euro maaş ödeyecek. Genç forvetin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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