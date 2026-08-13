Vincenzo Italiano'dan galibiyet sonrası açıklama: "Daha iyi bitirmemiz gerekiyor"

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Çekya takımı Hradec Kralove’yi deplasmandaki ilk müsabakadaki gibi 1-0’lık skorla mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MURİLLO OFANS SIRASINDA ÖZGÜRLÜĞE SAHİP BİR OYUNCU"

Amir Murillo’nun hücum performansına değinerek sözlerine başlayan Italinao, "Murillo ofans sırasında özgürlüğe sahip bir oyuncu. Tabii ki bir sağ bekin yapması gereken şeyleri yapıyor. Ama ondan istediğim şey, ileride boşluk varsa daha çizgiye kadar inmesini, gitmesini istiyorum. İçeriye pas atmasını istiyorum. Hatta içeriye koşu atmasını istiyorum. Top bizdeyken bunları ondan yapmasını istiyorum. Tabii ki bir sağ bek olunca savunma da yapması gerekiyor. Ama şu ana kadar yaptıklarından memnunum. Hoşuma gidiyor. Beni de dinleyen bir oyuncu. Kısacası eğer ileride boşluk varsa, alan varsa devam etmesini istiyorum. Böyle bu koşuları atmasını istiyorum. Bize çünkü ileride çok yardımcı olabilen bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"BİTİRİCİLİĞİMİZDE BİRAZ SIKINTI VAR"

İtalyan teknik adam, çok fazla şut çektiklerini ancak bitiricilik noktasında sıkıntılar yaşadıklarını da belirtti. Italiano, "Dört maçta çok fazla şut çektik. Kaleyi bulma açısından yüksek bir orana sahip değiliz. Bitiriciliğimizde biraz sıkıntı var ama çok fazla şans oluşturuyoruz. Bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha iyi bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne daha çok gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Hep beraber bunun üzerine çalışacağız; daha fazla, daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar oluşturduğumuz gol pozisyonlarından dolayı gayet mutluyum. Ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var: Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur ve bu tehlikeden kurtulmak için gol atmamız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.

"ARAMIZA ÇOK ÖNEMLİ BİR FORVET KATILDI"

48 yaşındaki çalıştırıcı, Dusan Vlahovic gibi çok önemli bir golü oyuncuyu kadroya kattıklarını da hatırlatarak, "Daha büyük takım içgüdüsüne ve bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun için de sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic’ten bahsediyorum. Çok genç ve golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu. Aynı zamanda takımdaki diğer ofansif oyuncuları da daha yukarıya çekebileceğini, onları da daha geliştirebileceğini düşünüyorum. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyonuna sokmak ve ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Ama tabii ki bireysel olarak da bir takım olarak bitiricilik için çalışacağız. Transfer sezonu uzun. Daha önümüzde günler ve haftalar var. Kulüp de tabii ki şu anda işini yapıyor. Onlar da her şeyi izliyorlar, görüyorlar. Kulüp burada işini iyi yapıyor. Aynı zamanda şimdi play-off’tayız. Bu ne demek oluyor? Resmi olarak bu sezon Avrupa’dayız ve umarım şu anda bizim katılabileceğimiz en yüksek seviye olan Avrupa Ligi’ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü perşembe-pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim ve tempo içinde iyi ve kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda önümüzde süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

"SAVUNMA OYUNCULARINDAN ÇOK MEMNUNUM"

Avrupa Ligi’nde oynadıkları 4 maçta gol yemediklerinin hatırlatılması üzerine Vincenzo Italiano, şunları dile getirdi:

"Savunma oyuncularından çok memnunum çünkü gerçekten gol yememe isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Topu kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Topa atlıyorlar ve savunmamız gerçekten savaşçı bir ruhla oynuyor. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Takım halinde iyi savunuyoruz ve takım olarak kimse gol yememek istiyor. Bu da beni ekstra mutlu eden bir şey. Hiç gol yemedik çünkü burada sadece kaleci ya da stoperler değil, son 9 numaraya kadar bütün takım olarak çalışıyoruz ve böyle oynarsak, bu karakterle oynamaya devam edersek bence kolay kolay gol yemeyiz. Bu karakter o yüzden bizim için çok önemli. Şu anda mükemmel değiliz. Aradan az zaman geçti aslında ama bence doğru yoldayız. Zaten oyuncularla da konuşuyorum. Onlar da ligi iyi bir şekilde başlatmamızdan mutlu ve bence bu takımı çok pozitif etkileyen bir şey."

"BURADA UZUN BİR SÜRE KALMAK VE İYİ İŞLER YAPMAK İSTİYORUM"

İtalyan çalıştırıcı, takıma katıldığından beri çok mutlu olduğuna da değindi. Italiano, "Burada harika bir atmosfer var. Çalışan insanlar burada yüzde 100’ünü veriyor, kulüp için her şeyi yapıyorlar. Kulüp zaten başlı başına inanılmaz bir kulüp. Stadyum için kelimeye bile gerek yok. Kelimelerle anlatamazsın. İnanılmaz bir atmosfer. Oyuncularım da beni çok dinliyorlar ve dediklerimi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden onları da tebrik etmek istiyorum. Onlardan da çok mutluyum. Diyebilirim ki şu anda gerçekten her şey dört dörtlük geçiyor. Umarım böyle devam ederiz çünkü ben burada herkesi mutlu etmek istiyorum. Ben de mutluyum şu anda. Umarım böyle de olurum, böyle de kalırım ve burada uzun bir süre kalmak ve iyi işler yapmak istiyorum" dedi.