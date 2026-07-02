Galatasaray'dan Jhon Duran bombası! Oyuncuyla %100 anlaşıldı

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk ve Avrupa'da başarı parolasıyla girmeye hazırlanan Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Taraftarını heyecanlandıracak isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Dursun Özbek yönetiminin Jhon Duran operasyonunda büyük bir aşama kaydettiği ortaya çıktı.

OYUNCUYLA %100 ANLAŞMA SAĞLANDI

Gelen son kulis bilgilerine göre; Galatasaray transfer komitesi, Jhon Duran ve menajeriyle yaptığı yoğun görüşmeler sonucunda her konuda mutabakata vardı. Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymeye ve Şampiyonlar Ligi projesinde yer almaya ikna olduğu, taraflar arasında sözleşme şartları konusunda %100 oranında anlaşma sağlandığı bildirildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU: YILLIK 4+1 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların kasasından oyuncu için çıkacak rakam da netleşti. Uzun süren pazarlıklar sonucunda Jhon Duran'ın Galatasaray'dan net garanti ücret ve başarılara endeksli bonuslar dahil olmak üzere yıllık toplam 4+1 milyon Euro kazanacağı ifade edildi. Oyuncu cephesinde hiçbir pürüz kalmazken, gözler tamamen Suudi Arabistan hattına çevrildi.

AL NASSR İLE KİRALIK + OPSİYON MASADA

Jhon Duran'ın bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile resmi temaslar resmi olarak başladı. Galatasaray yönetiminin, transferi tek seferde yüksek bir bonservis ödemek yerine "kiralık ve satın alma opsiyonu" formülüyle bitirmek istediği ve Al Nassr kurmaylarıyla bu şartlar üzerinden pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve transferin kısa süre içinde KAP'a bildirilecek seviyeye gelebileceği iddia ediliyor.