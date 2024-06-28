Galatasaray'dan Jose Mourinho açıklaması! ''Son yıllarda şampiyonluk sayısı düşük"

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu yeni sezon öncesi flaş ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE'YE GELMESİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

"Fenerbahçe'ye gelmesi beni çok mutlu etti. Değer verilmeyen lig değerimizin ne değerde olduğunu görmüş oluruz bu şekilde. Mourinho dünyanın ve Avrupa’nın sayılı antrenörlerinden bir tanesi hepimizin bildiği gibi. Tercih etmesinin nedeni sadece ekonomik olmamalı, değildir.

"SON YILLARDA ŞAMPİYONLUK SAYISI DÜŞÜK"

"Son yıllarda şampiyonluk sayısı biraz düşük, şampiyon olmak istiyordur. Bizim lig değerimizi arttıracak. Aslında değerden ötesi Avrupa’nın bize bakışı biraz daha yoğunlaşacak. Bu da biz Türkler ve Türk antrenörler için çok önemli. Daha yakından onu takip etmiş olacağız. Bizim için iyi. Bizi etkileyen bir unsur olacağını düşünmüyorum. Biz kendi yolumuzda devam edeceğiz."

(Milliyet)





