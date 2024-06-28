SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray'dan Jose Mourinho açıklaması! ''Son yıllarda şampiyonluk sayısı düşük"

Galatasaray'dan Jose Mourinho açıklaması! ''Son yıllarda şampiyonluk sayısı düşük"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.06.2024 15:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmasını değerlendirdi.

Galatasaray'dan Jose Mourinho açıklaması! ''Son yıllarda şampiyonluk sayısı düşük"

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu yeni sezon öncesi flaş ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE'YE GELMESİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

aa-20230926-32246190-32246182-istanbulspor-galatasaray

"Fenerbahçe'ye gelmesi beni çok mutlu etti. Değer verilmeyen lig değerimizin ne değerde olduğunu görmüş oluruz bu şekilde. Mourinho dünyanın ve Avrupa’nın sayılı antrenörlerinden bir tanesi hepimizin bildiği gibi. Tercih etmesinin nedeni sadece ekonomik olmamalı, değildir.

"SON YILLARDA ŞAMPİYONLUK SAYISI DÜŞÜK"

mourinhokpk_1

"Son yıllarda şampiyonluk sayısı biraz düşük, şampiyon olmak istiyordur. Bizim lig değerimizi arttıracak. Aslında değerden ötesi Avrupa’nın bize bakışı biraz daha yoğunlaşacak. Bu da biz Türkler ve Türk antrenörler için çok önemli. Daha yakından onu takip etmiş olacağız. Bizim için iyi. Bizi etkileyen bir unsur olacağını düşünmüyorum. Biz kendi yolumuzda devam edeceğiz."

(Milliyet)

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'dan bir transfer daha!Trabzonspor'dan bir transfer daha!
''Ben konuşunca takımdaki herkes gülüyor''''Ben konuşunca takımdaki herkes gülüyor''
Salih Uçan sözleşme teklifini kabul etti!Salih Uçan sözleşme teklifini kabul etti!
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Misafirliğe gittiği evde arkadaşının eşine tecavüze kalkıştı! Şişli'de kanlı akşam yemeği

Misafirliğe gittiği evde arkadaşının eşine tecavüze kalkıştı! Şişli'de kanlı akşam yemeği

Yüksek kar vaadiyle milyonlar topladı: Polis bankada arama yapıyor

Yüksek kar vaadiyle milyonlar topladı: Polis bankada arama yapıyor

Beşiktaş, Onuachu transferini bitirmek üzere!

Beşiktaş, Onuachu transferini bitirmek üzere!

Salih Uçan sözleşme teklifini kabul etti!

Salih Uçan sözleşme teklifini kabul etti!

Galatasaray'dan resmi Batshuayi açıklaması geldi!

Galatasaray'dan resmi Batshuayi açıklaması geldi!

Arda Güler'den büyük kehanet!

Arda Güler'den büyük kehanet!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.