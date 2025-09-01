SPOR

Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim! Dünya futbolunun yakından tanıdığı yıldız geliyor

Galatasaray'da kaleci transferi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Ederson, Senne Lammens ve Donnarumma isimlerinden sonuç alamayan sarı-kırmızılıların rotasını Aston Villa'dan ayrılacak Emiliano Martinez'e kırdı.

Emre Şen

Galatasaray'da kaleci transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Avrupa'ya kayıt listesi bitmeden bu transferi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar tüm gücüyle görüştüğü isimleri ikna etmek için bastırıyor.

ÜÇ İSİMDEN SONUÇ ÇIKMADI

Ederson, Senne Lammens ve Donnarumma isimlerinden sonuç alamayan Galatasaray, Aston Villa'dan ayrılmayı kafasına koyan Emiliano Martinez için resmi girişimlere başladı.

OKAN BURUK KESİN OLARAK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, takıma yabancı bir kaleci transfer edilmesini kesin olarak istiyor. Daha önce görüşülen isimlerin bitirilememesinden rahatsız olan tecrübeli çalıştırıcı, Emiliano Martinez'in hata yapılmadan kadroya katılmasını talep ediyor.

