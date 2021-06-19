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Galatasaray'dan KAP açıklaması

19.06.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da tarihi seçimde adaylardan Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu arasında kıyasıya bir yarış yaşanırken kulüpten KAP açıklaması geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA Uzlaşma Anlaşması'nın erken sona erdirilmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır. Bu kararla beraber Kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan KAP açıklaması

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz geçen gün, UEFA ile FFP anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu. Sarı-kırmızılılar bugün yaptığı KAP açıklamasıyla UEFA'nın külüp üstündeki kısıtlamaları tümüyle kaldırdığını duyurdu.

"UZLAŞMA ANLAŞMASI KAPSAMINDAN ÇIKILMIŞTIR"

Galatasaray'dan yapılan KAP açıklaması şöyle:

"Kulübümüz, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması'na tam uyum göstermesinin ardından Uzlaşma Anlaşması kapsamından öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının Şubat ayında başvuruda bulunmuştur. UEFA'nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020/21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından Kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması'nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Sn. Yves Leterme tarafından Kulübümüze gönderilenyazıyla beraber Kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır. Bu kararla beraber Kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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