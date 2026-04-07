Galatasaray'dan ligi sallayacak transfer hamlesi! Bernardo Silva için tarih bile belli oldu

Manchester City’den ayrılığı kesinleşen Bernardo Silva, Dünya Kupası öncesi yeni takımını belirlemek istiyor. Avrupa devlerinin yanı sıra Galatasaray’ın da gündeminde yer alan Portekizli yıldız için transfer yarışı kızışırken, sarı kırmızılılar Leroy Sane modeline benzer bir hamle planlıyor.

Cevdet Berker İşleyen
Bernardo Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
Manchester City’nin deneyimli orta sahası Bernardo Silva için ayrılık süreci resmen başladı. İngiliz kulübünün de vedayı doğrulamasının ardından Portekizli yıldız, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

TARİH BELLİ OLDU

31 yaşındaki futbolcu 11 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası öncesinde geleceğini netleştirmek istiyor. Bernardo Silva, turnuvaya yeni takımını belirlemiş olarak gitmeyi hedeflerken, karar sürecinde ailesi ve menajeriyle birlikte hareket edecek.

DÜNYA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Tecrübeli oyuncuya talip olan kulüplerin sayısı oldukça fazla. Juventus, Benfica ve Barcelona’nın yakından ilgilendiği Silva için Türkiye’den Galatasaray da devrede. Öte yandan Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin de yıldız futbolcuya ilgisi bulunuyor.

SANE TAKTİĞİ

Galatasaray cephesi, Bernardo Silva transferi için özel bir plan hazırlıyor. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane transferinde izlediği yolu bu kez Bernardo Silva için uygulamayı amaçlıyor. Yönetim, ligler devam ederken oyuncuyla anlaşma zemini arayarak cazip bir teklif sunmayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla 43 karşılaşmada görev aldı. Portekizli yıldız, bu süreçte 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

