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Galatasaray'dan Mario Götze hamlesi

ALMANYA HABERLERİ  | 11.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

Alman basını, Borussia Dortmund'la mukavelesi bitecek olan yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. Ancak Aslan, bu transferde devlerle yarışacak. Mario Götze, 2014 yılında Almanya Milli Takımı'yla Brezilya'da Dünya Şampiyonu olmuştu.

Finansal Fair Play kriterleri sebebiyle bonservisi elinde olan oyunculara ağırlık veren Galatasaray, bir dünya yıldızı için de şansını zorlayacak.

Alman basını, Galatasaray’ın Dortmund’da gözden çıkartılan Mario Götze ile ilgilendiğini iddia etti. Dortmund ile sözleşmesi sona erecek 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun mukavelesi yenilenmedi. Alman ekibinin onun gidişine izin vermesi bekleniyor.

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OĞLUNUN ADI ROMA

Ancak Galatasaray bu transferde yalnız değil. Götze’nin peşinde Liverpool’un da olduğu belirtildi. Bu arada Götze’nin cuma günü dünyaya gelen oğluna Roma ismini koyması, Roma’ya transfer olacağı iddialarını da gündeme getirdi. Futbolcu, bonservisini eline alacağı için söz hakkı kendisinde olacak. Oldukça yüksek bir maaş talep etmesi beklenen yıldız oyuncu, bu sezon 15 lig maçında 3 gol kaydetti.

(AKŞAM)

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