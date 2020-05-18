Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz için açıklama yapıldı.

Sarı kırmızılıların yaptığı açıklamada:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir."

