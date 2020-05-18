SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.05.2020 15:57 | Son Güncelleme

Galatasaray resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz için açıklama yapıldı

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz için açıklama yapıldı.

Sarı kırmızılıların yaptığı açıklamada:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
TFF'den Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajıTFF'den Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Mustafa Cengiz acil ameliyata alındı

Mustafa Cengiz acil ameliyata alındı

Yusuf Yazıcı'ya rakip oluyor! Rekor teklif...

Yusuf Yazıcı'ya rakip oluyor! Rekor teklif...

Trabzonsporluları ayağa kaldırdı

Trabzonsporluları ayağa kaldırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kulübüm teklifi reddetti

Kulübüm teklifi reddetti

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Geçmiş Olsun Başkanım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

TFF'den Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

TFF'den Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

Radamel Falcao'nun büyük heyecanı

Radamel Falcao'nun büyük heyecanı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı

Mustafa Cengiz acil ameliyata alındı

Mbaye Diagne'den olay gönderme! Hocasını sildi!

Olay gönderme! Hocayı sildi...

Ahmet Çalık'tan tüm tekliflere ret!

Tüm teklifleri reddetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.