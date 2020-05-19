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Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

Galatasaray, dün ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray, mide ameliyatı geçiren Mustafa Cengiz'in yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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