Galatasaray'dan Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi! Mohamed Salah için 20 milyon Euro'luk teklif hazırlanıyor...

Galataasaray, Osimhen'in transferinden oldukça memnun. Sarı-kırmızılılarda müthiş bir performans ortaya koyan Nijeryalı golcü, İstanbul'a çok ısındı. Bunu değerlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi ciddi ciddi Osimhen'e teklif yapacak.

DEVRE ARASINDA HAMLE GELİYOR

Kiralık olarak sezon sonuna kadar opsiyonlanan Osimhen için Galatasaray yönetimi devre arasında teklif yapacak. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'i elinde tutabilmek için teklif yapacak. Ancak maliyetler, umduklarından yüksek çıkarsa rota bir başka yıldıza çevrilecek.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Osimhen'i alamaması durumunda Mohamed Salah'a teklif yapacağını yazdı. Çelikler, "Galatasaray devre arasında Osimhen'i almaya çalışacak. Alamazsa Mohamed Salah'a yönelecekler. Akıllarındaki plan şu; Zaha'nın 12 milyon Euro maaşından çıkmak. 8 milyon Euro da Osimhen'e ödeniyor. İkisi toplam 20 milyon Euro. Salah'a minimum 20 milyon Euro maaş önerilecek ve Suudi Arabistan kulüpleriyle yarışa girilecek." dedi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda Liverpool ile sona erecek süper yıldız Salah, İngiliz ekibinden ayrılacağını duyurmuştu. Kariyerine nerede devam edeceği henüz belli olmayan Salah, şu an dünya üzerinde en iyi kanat oyuncularından biri olarak gösteriliyor. 32 yaşındaki Mısırlı oyuncunun Galatasaray iddiaları sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturmuş durumda...