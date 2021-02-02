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Galatasaray’dan Ozan Kabak’a tebrik mesajı

02.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Galatasaray’dan Ozan Kabak’a tebrik mesajı

Galatasaray, altyapısından yetişip Schalke 04’ten Liverpool’a kiralık giden Ozan Kabak için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısında yetişen ve Liverpool’a kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak için tebrik mesajı yayımladı. Galatasaray, sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Futbol Akademisi’nde başlayan yolculuk Liverpool’da devam ediyor. Başarılar seninle olsun. Bu gurur hepimizin!" ifadelerine yer verdi.

20 yaşındaki milli yıldız, 2019 yılını kış transfer döneminde önce Stutgart’a ardından da Schalke 04’e transfer oldu. Başarılı savunmacının dün de kiralık olarak İngiliz ekibi Liverpool’a transferi gerçekleşti.

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