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Galatasaray'dan Paulinho'ya 3 yıl için 7.5 milyon euro

25.06.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer operasyonu için startı veren Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündeminde olan Paulinho için ilk resmi adımı attı.

Galatasaray'dan Paulinho'ya 3 yıl için 7.5 milyon euro

Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündeminde olan Paulinho için ilk resmi adımı attı.

3 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeriyle görüşme yapan yönetim, 3 yıllık sözleşme teklifini iletti. Alınan bilgilere göre Galatasaray yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret teklifi yaptı.

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Ayrıca teklifin içinde bazı bonus maddeleri de olduğu öğrenildi. Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan birçok teklif alan Paulinho düşünmek için süre istedi.

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR

Fatih Terim'in transferi için onay verdiği Paulinho kısa süre önce Çin kulübü Guangzhou ile yollarını ayırdı. Sambacı, Tottenham ve Barcelona forması da giydi.

AVRUPA'DA TAKIM ARIYOR

Çin'den ayrılan ve halen boşta eski Barcelona'lı Paulinho kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

42 MİLYON EURO ÖDENDİ

Son olarak Çin'de Guangzhou forması giyen Paulinho, hem 6, hem 8 hem de 10 numara oynayabilen; çok yönlü bir orta saha oyuncusu. Bu tip oyuncuları çok seven Terim'in istediği sambacı 2019'da Barcelona'dan 42 milyon Euro bonservis bedeliyle ayrılmıştı.

TOTTENHAM’DA DA OYNADI

Deneyimli orta saha oyuncusu, genç yaşta Litvanya ve Polonya'da Avrupa deneyimi yaşarken Tottenham'da da forma giydi. Paulinho kariyerinin son 4 yılını Barcelona ile Guangzhou arasında gidip gelerek geçirdi; toplam 487 maça çıkıp 130 gol – 55 asist üretti.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
2.5 3 milyona cözülürse maddi acidanda iyi olur. cok is yapaacak ligin ustunde bir ortasaha

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