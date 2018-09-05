Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

İki forvet sözü verdikten sonra transferi sol bek alarak kapatan ve taraftarın kendisine gösterdiği büyük sevgiyi bir anda kaybeden Başkan Mustafa Cengiz'in, hocasının gönlünü Radamel Falcao ile alacağı öğrenildi.
Abdurrahim Albayrak'la görüşen Cengiz, ocak ayı için şimdiden çalışmaya başlanması talimatını verdi. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacaklarına inanan Başkan Cengiz, "Fatih hocam bu kadroyla da en iyisini yapar. Bunu başarırsak gelecek tüm parayı transfere harcayacağım" dedi.
Sezon başında nabız yoklanan Kolombiyalı golcünün menajeriyle yeniden görüşme talep eden Cimbom, Falcao için tüm şartları zorlayacak. (Sözcü)
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