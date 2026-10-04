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Beşiktaş'a milli aradan kötü haber: Milot Rashica Kosova maçında sakatlandı

UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ile karşılaşan Kosova'da, Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica sonradan oyuna girdiği mücadelede sakatlık yaşadı. Karşılaşmayı tamamlayamayarak kenara gelen yıldız oyuncunun durumu siyah-beyazlı camiada endişe yarattı.

Beşiktaş'a milli aradan kötü haber: Milot Rashica Kosova maçında sakatlandı
Emre Şen

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup mücadelesinde Kosova, sahasında Avusturya'yı konuk ettiği karşılaşmada önemli bir oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Beşiktaş forması giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica, müsabakaya yedek kulübesinde başlarken, teknik heyetin hamlesiyle 67. dakikada Baton Zabergja'nın yerine oyuna dahil oldu.

MAÇI TAMAMLAYAMADI

Sahada kaldığı süre boyunca hücum hattına hareketlilik kazandırmaya çalışan Rashica, karşılaşmanın 88. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yaşadığı sorun nedeniyle müsabakaya devam edemeyen 29 yaşındaki futbolcu, yerini Meriton Korenica'ya bırakarak kenara gelmek zorunda kaldı. Milli futbolcunun sağlık durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacağı ve Beşiktaş sağlık heyetinin konuyu yakından takip edeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Milot Rashica
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