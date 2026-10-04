Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Devre arasında yollanabilir

Galatasaray'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Leroy Sane, sahada sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Takımın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alan Alman yıldızın, son oynanan Pendikspor karşılaşmasındaki etkisiz ve isteksiz oyunu teknik heyetin ve yönetimin dikkatinden kaçmadı.

TEKNİK EKİP DEVREYE GİRİYOR

Fanatik'in haberine göre; Sane'nin form düşüklüğü ve saha içindeki tavırları sarı-kırmızılı kulüpte endişe yaratırken, önümüzdeki günlerde oyuncuyla kapsamlı bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi. Kasımpaşa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona maçları öncesinde tecrübeli futbolcuyla masaya oturulacak ve beklentiler net bir şekilde aktarılacak.

TOPARLANAMAZSA AYRILIK GÜNDEME GELEBİLİR

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 7 resmi maçta henüz gol veya asist katkısı üretemeyen Leroy Sane'nin, önümüzdeki süreçte de toparlanamaması durumunda kadrodaki geleceğinin tehlikeye gireceği ve gözden çıkarılacağı ifade ediliyor.