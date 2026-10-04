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Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Devre arasında yollanabilir

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Leroy Sane'nin performansı endişe yaratıyor. Pendikspor maçındaki isteksiz görüntüsüyle dikkat çeken Alman yıldızla Kasımpaşa ve Barcelona karşılaşmaları öncesi kritik bir görüşme gerçekleştirilecek.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Devre arasında yollanabilir
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Leroy Sane, sahada sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Takımın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alan Alman yıldızın, son oynanan Pendikspor karşılaşmasındaki etkisiz ve isteksiz oyunu teknik heyetin ve yönetimin dikkatinden kaçmadı.

TEKNİK EKİP DEVREYE GİRİYOR

Galatasaray da Leroy Sane şoku! Devre arasında yollanabilir 1

Fanatik'in haberine göre; Sane'nin form düşüklüğü ve saha içindeki tavırları sarı-kırmızılı kulüpte endişe yaratırken, önümüzdeki günlerde oyuncuyla kapsamlı bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi. Kasımpaşa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona maçları öncesinde tecrübeli futbolcuyla masaya oturulacak ve beklentiler net bir şekilde aktarılacak.

TOPARLANAMAZSA AYRILIK GÜNDEME GELEBİLİR

Galatasaray da Leroy Sane şoku! Devre arasında yollanabilir 2

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 7 resmi maçta henüz gol veya asist katkısı üretemeyen Leroy Sane'nin, önümüzdeki süreçte de toparlanamaması durumunda kadrodaki geleceğinin tehlikeye gireceği ve gözden çıkarılacağı ifade ediliyor.

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galatasaray Leroy Sane
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