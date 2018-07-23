Galatasaray'dan 'Rakibe saygı, kendine saygı' açıklaması

Galatasaray resmi internet sitesinden hazırlık maçları ile alakalı bir açıklama yaptı. İşte açıklamanın tamamı:

"Ülkemizin huzur, güven ve istikrar içinde yürümesi gereken bu günlerde, halkımızın günlük sıkıntılardan kurtulmak için deşarj ve rahatlama alanı olarak da gördüğü futbolu, bilerek ya da bilmeyerek bir gerginlik ortamına dönüştürmeye çalışanlara dikkat edilmelidir.

Zorlu şartlarda mücadele veren ve mücadelesini şampiyonlukla taçlandıran teknik heyetimiz, Süper Lig sezonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlık programı çerçevesinde bilimsel çalışmalar ve hazırlık (dostluk) maçları düzenlemektedir.

Bu bağlamda önümüzdeki günlerde de dostluk maçları organize edilmiştir. Yer alacağımız tüm müsabakalarla ilgili olarak, Galatasaray’ın sporda barış, kardeşlik ve dürüst yarışma temelinde mücadeleyi esas aldığını bildiririz.

Nitekim bu anlayış içinde Galatasaray, "Rakibe Saygı... Kendine Saygı!" parolası ile konuk takım seyircilerini her zaman geleneksel Türk misafirperverliği içinde ağırlamayı beyan ve taahhüt etmiştir