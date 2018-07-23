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Galatasaray'dan 'Rakibe saygı, kendine saygı' açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

Galatasaray resmi internet sitesinden hazırlık maçları ile alakalı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yer alacağımız tüm müsabakalarla ilgili olarak, Galatasaray’ın sporda barış, kardeşlik ve dürüst yarışma temelinde mücadeleyi esas aldığını bildiririz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan 'Rakibe saygı, kendine saygı' açıklaması

Galatasaray resmi internet sitesinden hazırlık maçları ile alakalı bir açıklama yaptı. İşte açıklamanın tamamı:

"Ülkemizin huzur, güven ve istikrar içinde yürümesi gereken bu günlerde, halkımızın günlük sıkıntılardan kurtulmak için deşarj ve rahatlama alanı olarak da gördüğü futbolu, bilerek ya da bilmeyerek bir gerginlik ortamına dönüştürmeye çalışanlara dikkat edilmelidir.

Zorlu şartlarda mücadele veren ve mücadelesini şampiyonlukla taçlandıran teknik heyetimiz, Süper Lig sezonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlık programı çerçevesinde bilimsel çalışmalar ve hazırlık (dostluk) maçları düzenlemektedir.

Bu bağlamda önümüzdeki günlerde de dostluk maçları organize edilmiştir. Yer alacağımız tüm müsabakalarla ilgili olarak, Galatasaray’ın sporda barış, kardeşlik ve dürüst yarışma temelinde mücadeleyi esas aldığını bildiririz.

Nitekim bu anlayış içinde Galatasaray, "Rakibe Saygı... Kendine Saygı!" parolası ile konuk takım seyircilerini her zaman geleneksel Türk misafirperverliği içinde ağırlamayı beyan ve taahhüt etmiştir

Galatasaray’ın rakibine saygısı herhangi bir çekinceden değil, kendine duyduğu asırlık saygıdan kaynaklanır. Galatasaray ve taraftarının kendisine karşı bilhassa kurgulanmış en zorlu koşullarda dahi nasıl mücadele ettiği ve ürkerek geri çekilmediği, yurt içinde ve yurt dışında sergilediği tavır ve kararlılık, hatırlayanlar için ders alınası örneklerle doludur.

Açıkça beyan ederiz ki, bizim şehrimizde bulunduğumuz bölgelerde, her takım taraftarı maç olmasa bile özgürce kendi formasını giyebilir, ailesi ve çocukları ile kendilerine ayrılan bölümde keyifle maç seyredebilir.

Dostluk maçlarını ayrışma vesilesine dönüştürmek isteyenlere tüm takım taraftarlarının da karşı olduğunun bilincindeyiz ve yukarıda değindiğimiz ulusal birlik ve kardeşlik ateşini kimsenin söndüremeyeceğine, dostluk maçlarımızın “kardeşçe” geçeceğine inanıyoruz. Bütün renkler bizimdir!"

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray süper lig

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