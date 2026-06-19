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Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı! Van Dijk için kritik operasyon...

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu elde ederek tarih yazan Galatasaray, hem ligde hem de Avrupa'da zirveye oynayacak bir kadro için gözünü kararttı. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir peşinde olduğu Hollandalı dünya yıldızı Virgil van Dijk için Liverpool ve oyuncu cephesiyle temaslarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı! Van Dijk için kritik operasyon...
Emre Şen
Virgil van Dijk

Virgil van Dijk

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Liverpool
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayan Galatasaray, savunma hattını tartışmasız bir isimle sağlama almak istiyor. Süper Lig'de elde edilen üst üste dördüncü şampiyonluğun verdiği moralle rotasını tamamen Avrupa'da başarıya çeviren sarı-kırmızılılar, stoper mevkisine dünyaca ünlü bir takviye yapmanın hesaplarını yapıyor.

DÜNYA KUPASI BİTMEDEN İMZA HEDEFİ

Galatasaray dan savunmaya dünya yıldızı! Van Dijk için kritik operasyon... 1

Kadroya en az 3-4 doğrudan katkı verecek nokta atışı transfer planlayan Galatasaray yönetiminin bir numaralı hedefi ise Liverpool'un 34 yaşındaki efsanevi stoperi Virgil van Dijk. Daha önceki temaslarda görüşme için Dünya Kupası'nın bitimini işaret eden Hollandalı yıldız için sarı-kırmızılı idareciler bu kez oldukça aceleci davranıyor. Yönetimin ana planı, turnuva sona ermeden oyuncuyu ikna edip transfer operasyonunu olumlu şekilde sonuçlandırmak.

'EVET' DERSE LIVERPOOL İLE MASAYA OTURULACAK

Galatasaray dan savunmaya dünya yıldızı! Van Dijk için kritik operasyon... 2

Transfer sürecini büyük bir gizlilik ve kararlılıkla yürüten sarı-kırmızılı yetkililer, tecrübeli savunmacıdan gelecek olan "Evet" yanıtını bekliyor. Van Dijk'ın Galatasaray'ın projesine ikna olması halinde, yöneticiler hiç vakit kaybetmeden İngiliz devi Liverpool ile masaya oturarak bonservis pürüzlerini kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Virgil van Dijk
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