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Galatasaray'dan seçim kararıyla ilgili yeni açıklama

19.04.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kulübü yapılacak seçimle ilgili yeni bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'dan seçim kararıyla ilgili yeni açıklama

Galatasaray'da gündem başkanlık seçiminin iptal olup olmayacağıydı. Sarı-kırmızılı ekip bu konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

"İTİRAZ DİLEKÇESİ TARAFIMIZDAN SUNULMUŞTUR"

"Değerli Galatasaraylılar,

26 Mart 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair, bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur.

Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan Adaylarımızın ekipleri ve hukukçularımız bugün bir araya gelerek süreci değerlendireceklerdir.

Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu"

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Galatasaray Futbol Kulübü
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