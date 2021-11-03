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Galatasaray'dan seyirci açıklaması!

03.11.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın TFF'ye daha önce yaptığı Lokomotiv Moskova maçı için tam kapasite seyirciyle oynama başvurusu reddedilmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF'nin bu kararını tanımazken yaptığı açıklamada, Lokomotiv Moskova maçında herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyeceğini belirtti.

Galatasaray'dan seyirci açıklaması!

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite seyirci ile oynama başvurusu reddedilmişti. Sarı kırmızılılar ise Lokomotiv Moskova maçının tam kapasite oynanacağını açıkladı.

TFF, GALATASARAY'IN BAŞVURUSUNU REDDETMİŞTİ

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:

"4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir. Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

"TARAFTARIMIZLA BULUŞMAYI HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir. Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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