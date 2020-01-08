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  4. Galatasaray'dan Simon Kjaer hamlesi

Galatasaray'dan Simon Kjaer hamlesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.01.2020 08:09 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın stoper transferinde Kjaer'in menajeriyle görüşmelere başladı iddia edildi.

Galatasaray'da Luyindama'nın sakatlığından dolayı sezonun ikinci yarısı öncesinde stoper arayışlarını sürdüren yönetim, Simon Kjaer için görüşmelere başladı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği Simon Kjaer için Galatasaray yönetimi ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. TRT Spor'un haberine göre, Galatasaraylı yöneticilerin Kjaer'in menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin son derece olumlu geçtiği öne sürüldü.

Sevilla'nın, Atalanta'ya kiralık gönderdiği Kjaer, İtalya'da fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı aldı. Galatasaray dışında Sampdoria'nın da istediği ve resmen "teklif yaptık" şeklinde açıklamada bulunduğu Danimarkalı futbolcunun geleceği ve hangi takıma gideceği konusunda henüz karar vermediği öğrenildi.

Sampdoria Sportif Direktörü Osti, basın mensuplarının Kjaer ile ilgili sordukları soruya yanıt verdi. Osti, Kjaer ile ilgilendilerini doğruladı ve "Önemli bir oyuncu. Kariyeri ve yetenekleri ortada. Onu takımımızda görmek istiyoruz. Umarım teklifimizi kabuz eder" ifadelerini kullandı.

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