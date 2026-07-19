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Galatasaray'dan stoper hattına Kolombiyalı duvar! Bremer olmadı, hedef Lucumi

Savunma hattını güçlendirmek için vites yükselten Galatasaray, Juventuslu Bremer transferinin yüksek maliyet engeline takılmasının ardından rotayı yeniden İtalya'ya kırdı. Sarı-kırmızılılar, Serie A'da forma giyen Kolombiyalı stoper için dev bir bonservis bütçesi hazırlıyor.

Galatasaray'dan stoper hattına Kolombiyalı duvar! Bremer olmadı, hedef Lucumi
Emre Şen

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'da transfer komitesi, teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını sağlama almak için düğmeye bastı. Stoper bölgesine lider özellikli bir oyuncu katmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, rotasını İtalya Serie A piyasasına çevirerek geniş çaplı bir operasyon başlattı.

BREMER'İN MALİYETİ EL YAKTI, YENİ HEDEF BELİRLENDİ

Galatasaray dan stoper hattına Kolombiyalı duvar! Bremer olmadı, hedef Lucumi 1

Sarı-kırmızılı yönetimin stoper listesinin ilk sıralarında yer alan Juventus'un Brezilyalı yıldızı Gleison Bremer transferinde geri adım atıldı. Tecrübeli savunmacının talep ettiği astronomik yıllık ücret ve yüksek maaş beklentisi nedeniyle mali dengeleri korumak isteyen Galatasaray, bu transferi askıya aldı. Bremer hamlesinden vazgeçilmesiyle birlikte ibre, daha önce de sarı-kırmızılıların radarında olan Bologna'nın 28 yaşındaki başarılı stoperi Jhon Lucumi'ye döndü.

MASADAKİ RAKAM: 15 MİLYON EURO

Galatasaray dan stoper hattına Kolombiyalı duvar! Bremer olmadı, hedef Lucumi 2

Galatasaray yönetimi, İtalyan ekibini ikna etmek adına ciddi bir bütçe ayırdı. Çizme temsilcisiyle pazarlıklara başlamaya hazırlanan sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı savunmacının bonservisi için 15 milyon Euro'luk resmi bir teklif paketi sunmayı planladığı öğrenildi. Bologna ile sözleşme şartları ve ödeme planı üzerine yapılacak görüşmelerin önümüzdeki günlerde sıklaşması bekleniyor.

DAVINSON SANCHEZ İLE MİLLİ ORTAKLIK

Galatasaray dan stoper hattına Kolombiyalı duvar! Bremer olmadı, hedef Lucumi 3

Jhon Lucumi transferini cazip kılan en büyük etkenlerden biri de takımdaki uyum süreci olarak öne çıkıyor. 28 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın mevcut savunma lideri Davinson Sanchez'in Kolombiya Milli Takımı'ndan en yakın partneri konumunda bulunuyor. FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla yan yana sergiledikleri üst düzey performansla ve yakaladıkları yüksek uyumla adlarından söz ettiren ikilinin, sarı-kırmızılı formayla yeniden bir araya getirilerek savunmada aşılması zor bir duvar örülmesi hedefleniyor.

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