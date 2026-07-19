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Ne Greenwood ne Trossard! Galatasaray yönetimi düğmeye bastı: Parası hazır

Galatasaray, transferde rotasını yeniden Bruno Fernandes'e çevirdi. Rakiplerinin ses getiren hamleler yapması üzerine Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli yıldızın maaşı için finansal hazırlıklarını tamamlarken, Manchester United ile bonservis görüşmelerini yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Ne Greenwood ne Trossard! Galatasaray yönetimi düğmeye bastı: Parası hazır
Cevdet Berker İşleyen
Bruno Fernandes

Bruno Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında dünya futbolunun önemli isimlerinden Bruno Fernandes için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir gündeminde yer alan Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

ÖNEMLİ MESAFE KAYDEDİLDİ

Ne Greenwood ne Trossard! Galatasaray yönetimi düğmeye bastı: Parası hazır 1

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası hücum hattında liderlik yapacak bir isim arayan Galatasaray, rotasını tamamen Bruno Fernandes'e çevirdi. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği belirtilirken, yönetimin yıldız futbolcunun yüksek maaşını karşılayacak finansal planlamayı da hazırladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Manchester United ile bonservis pazarlıkları için yeniden masaya oturması bekleniyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Ne Greenwood ne Trossard! Galatasaray yönetimi düğmeye bastı: Parası hazır 2

Fanatik'in haberine göre teknik direktör Okan Buruk, orta sahada oyunu yönlendirecek ve hücumda fark yaratacak bir futbolcu istiyor. Deneyimli teknik adamın transfer listesinin ilk sırasında Bruno Fernandes'in yer aldığı ifade edilirken, yönetimin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

31 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Ne Greenwood ne Trossard! Galatasaray yönetimi düğmeye bastı: Parası hazır 3

Hem 10 numara hem de merkez orta saha olarak görev yapabilen 31 yaşındaki Portekizli yıldız, oyun görüşü, duran toplardaki etkinliği ve skor katkısıyla dikkat çekiyor. Bruno Fernandes, geçen sezon Manchester United formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol atarken 22 de asist yaparak toplam 31 gole doğrudan katkı verdi.

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