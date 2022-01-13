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Galatasaray'dan sürpriz hamle! Sarı-kırmızılılar, Trezeguet'yi renklerine bağlamak için harekete geçti

13.01.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör belirsizliğine son veren Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılılar bir dönem Kasımpaşa forması giyen Aston Villa'nın yıldızı Trezeguet için nabız yokluyor.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Sarı-kırmızılılar, Trezeguet'yi renklerine bağlamak için harekete geçti
Trezeguet

Trezeguet

MSR Mısır
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent'in geçmesinin ardından transfer görüşmeleri hız kazandı. Rotasını Premier Lig'e çeviren sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın yıldızı Trezeguet için harekete geçti.

GALATASARAY, TREZEGUET İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, bir dönem Kasımpaşa forması da giyen Mısırlı yıldız için Galatasaray nabız yokluyor. "Türkiye'ye döner misin" diye haber gönderilen Trezeguet'den gelecek habere göre aksiyon alacak sarı-kırmızılı yönetim cevabın olumlu olması durumunda transferi bitirmek için kaynak bulmaya çalışacak.

2023 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Süper Lig'de Kasımpaşa forması giydiği dönemde performansıyla büyük ses getiren Trezeguet, 2019'da Premier Lig'in yolunu tutarak Aston Villa'ya transfer olmuştu. Kasımpaşa'ya 10 milyon euro kazandıran Mısırlı gutbolcunun İngiliz ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi var.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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