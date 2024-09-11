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Galatasaray'dan sürpriz Rayan Cherki hamlesi! Beklenen yanıt geldi..

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.09.2024 18:12
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Lyon'un Cezayirli futbolcusu Rayan Cherki'ye talip olan sarı - kırmızılılar, oyuncudan olumsuz geri dönüş aldı. 21 yaşındaki yıldız, bu sezon Lyon'da kalacak.

Galatasaray'da kadro güçlendirme çalışmaları sürüyor. Bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Tete gibi kanat oyuncularını elinden çıkaran sarı - kırmızılılarda, transfer çalışmaları hızlandı.

CHERKI'DEN OLUMSUZ HABER GELDİ

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Galatasaray'a Rayan Cherki'den olumsuz haber geldi.

L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray'ın talip olduğu Rayan Cherki, kulübünün transfer olmasını istemesine rağmen Galatasaray'a gitmeyi reddetti.

LYON'DA KALACAK

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Haberde, Lyon ile Cherki arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiği ve Fransız kulübünün sezon sonu Cherki'yi
bedavaya bırakmak istemediği kaydedildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 21 MİLYON

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On numara ve kanatlarda forma giyebilen Rayan Cherki'nin kulübü Lyon ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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