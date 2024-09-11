Galatasaray'dan sürpriz Rayan Cherki hamlesi! Beklenen yanıt geldi..

Galatasaray'da kadro güçlendirme çalışmaları sürüyor. Bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Tete gibi kanat oyuncularını elinden çıkaran sarı - kırmızılılarda, transfer çalışmaları hızlandı.
Galatasaray'a Rayan Cherki'den olumsuz haber geldi.
L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray'ın talip olduğu Rayan Cherki, kulübünün transfer olmasını istemesine rağmen Galatasaray'a gitmeyi reddetti.
Haberde, Lyon ile Cherki arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiği ve Fransız kulübünün sezon sonu Cherki'yi
bedavaya bırakmak istemediği kaydedildi.
On numara ve kanatlarda forma giyebilen Rayan Cherki'nin kulübü Lyon ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.