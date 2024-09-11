Galatasaray'dan sürpriz Rayan Cherki hamlesi! Beklenen yanıt geldi..

Galatasaray'da kadro güçlendirme çalışmaları sürüyor. Bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Tete gibi kanat oyuncularını elinden çıkaran sarı - kırmızılılarda, transfer çalışmaları hızlandı.

CHERKI'DEN OLUMSUZ HABER GELDİ

Galatasaray'a Rayan Cherki'den olumsuz haber geldi.

L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray'ın talip olduğu Rayan Cherki, kulübünün transfer olmasını istemesine rağmen Galatasaray'a gitmeyi reddetti.

LYON'DA KALACAK

Haberde, Lyon ile Cherki arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiği ve Fransız kulübünün sezon sonu Cherki'yi

bedavaya bırakmak istemediği kaydedildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 21 MİLYON

On numara ve kanatlarda forma giyebilen Rayan Cherki'nin kulübü Lyon ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.