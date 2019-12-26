Galatasaray'dan sürpriz transfer: Eskişehirsporlu Jesse Sekidika

Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika ile anlaştı. Nijeryalı oyuncu, Florya'da gerçekleşecek olan devre arası kampına katılacak.
Sekidika, bu sezon Eskişehirspor formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol - 2 asistlik bir performansa imza attı.
(A Spor)
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