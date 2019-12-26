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  4. Galatasaray'dan sürpriz transfer: Eskişehirsporlu Jesse Sekidika

Galatasaray'dan sürpriz transfer: Eskişehirsporlu Jesse Sekidika

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.12.2019 16:18 | Son Güncelleme

Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer: Eskişehirsporlu Jesse Sekidika

Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jesse Sekidika ile anlaştı. Nijeryalı oyuncu, Florya'da gerçekleşecek olan devre arası kampına katılacak.

Sekidika, bu sezon Eskişehirspor formasıyla çıktığı 16 maçta 8 gol - 2 asistlik bir performansa imza attı.

(A Spor)

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Anahtar Kelimeler:
jesse sekidika Galatasaray Eskişehirspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
GELİYOR Bİ TARIK ÇAMDAL DAHA...
buyuk is yapar. sampiyonlar liginde sallar otaligi
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