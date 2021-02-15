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Galatasaray'dan şut rekoru

15.02.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan şut rekoru

Galatasaray, ilk yarıda 30 dakikada 9 isabetli şut buldu. Bu maç, Galatasaray'ın ilk yarılarda bu sezon en çok isabetli şut attığı maç oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçında ilk yarıda 30 dakikada 9 isabetli şut buldu. Bu maç, Galatasaray'ın ilk yarılarda bu sezon en çok isabetli şut attığı maç oldu.

Sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. İç sahada bu sezon çıktığı 11 müsabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 3 puan vermedi. Galatasaray, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

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