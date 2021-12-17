Galatasaray''dan taraftara yılbaşı hediyesi! 3 transfer birden

Orta sahaya 1, belki daha da fazla takviye yapması beklenen Galatasaray, Fanatik Gazetesi'nin haberine göre 8 numara için Fatih Terim'in tekrar kadroda görmek istediği Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmeler sürüyor ve Gedson ile de prensip anlaşmaya varıldı.

Ön liberoya da takviye yapması beklenen sarı kırmızılı ekip, rotayı İskandinavya'ya çevirdi. Bodo Glimt'te 6 numara mevkisinde forma giyen Markus Berg'i isteyen Galatasaray, gösterdiği performansla dikkatleri çeken oyuncu için "kesenin ağzını açtı".

Son olarak haberin devamına göre Mostafa Mohamed'in bonservisini Mısır ekibi Zamalek'ten alıp, kar ederek satmak isteyen ve Mbaye Diagne'yi de iyi bir teklifle göndermeyi planlayan Galatasaray, şu anda boşta olan eski Bursasporlu hücumcu Cedric Bakambu'yu istiyor. Fakat 30 yaşındaki oyuncu Barcelona'nın da gündeminde.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünde büyük bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir'i ağrlayacak. (Fanatik)



