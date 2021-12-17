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Galatasaray''dan taraftara yılbaşı hediyesi! 3 transfer birden

17.12.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde olan fakat UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın önünde grubundan lider olarak çıkmayı başaran Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray''dan taraftara yılbaşı hediyesi! 3 transfer birden
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Orta sahaya 1, belki daha da fazla takviye yapması beklenen Galatasaray, Fanatik Gazetesi'nin haberine göre 8 numara için Fatih Terim'in tekrar kadroda görmek istediği Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmeler sürüyor ve Gedson ile de prensip anlaşmaya varıldı.

Ön liberoya da takviye yapması beklenen sarı kırmızılı ekip, rotayı İskandinavya'ya çevirdi. Bodo Glimt'te 6 numara mevkisinde forma giyen Markus Berg'i isteyen Galatasaray, gösterdiği performansla dikkatleri çeken oyuncu için "kesenin ağzını açtı".

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Son olarak haberin devamına göre Mostafa Mohamed'in bonservisini Mısır ekibi Zamalek'ten alıp, kar ederek satmak isteyen ve Mbaye Diagne'yi de iyi bir teklifle göndermeyi planlayan Galatasaray, şu anda boşta olan eski Bursasporlu hücumcu Cedric Bakambu'yu istiyor. Fakat 30 yaşındaki oyuncu Barcelona'nın da gündeminde.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünde büyük bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir'i ağrlayacak. (Fanatik)


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Cedric Bakambu
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