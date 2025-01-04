Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer teklifi! Mikautadze adım adım geliyor

Galatasaray'da gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. İlk önceliğini Mikautadze olarak belirleyen sarı-kırmızılılar Lyon ile sıkı bir pazarlık halinde... Mauro Icardi'nin boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray yönetimi her an transferi bitirebilir.

20 MİLYON EURO

Galatasaray'ın son yaptığı 18 milyon Euro'luk teklifi reddeden Lyon'a sarı-kırmızılılar yeni bir teklif yapmak üzere. Dursun Özbek'in özel talimatıyla yeni bir teklif hazırlayan Galatasaray, bu kez 20 milyon Euro'luk paketle Lyon'un kapısını çalacak.

KULÜP REKORU KIRILACAK

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz yaz 18 milyon Euro'ya Norwi̇ch Ci̇ty'den transfer edilen Gabriel Sara'yı transfer etmişti. Kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Sara, Lyon'un teklifi kabul etmesi durumunda 2. sıraya gerileyecek.