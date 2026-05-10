Galatasaray'dan tarihi rekor! Şampiyonluğun ardından servet kazandılar

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak Antalyaspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeşil sahalardaki bu tarihi başarısını mali tabloya da yansıtmayı başardı. Sarı-kırmızılı kulüp, hem Türkiye'de hem de Avrupa arenasında gösterdiği performansla adeta darphane gibi çalışarak kasasına inanılmaz bir bedel koydu.

ASLAN'IN KASASINA TOPLAM 76.3 MİLYON EURO!

Süper Lig'de üst üste 4. kez kupayı müzesine götüren ve bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar ilerleme başarısı gösteren Galatasaray, sezonu devasa bir gelirle kapattı. Sarı-kırmızılıların her iki kulvardan elde ettiği toplam gelir 76.3 milyon Euro seviyesine ulaşarak tarihi bir rekora imza attı.

SÜPER LİG'DEN 16.3 MİLYON EURO'LUK PAY

Türkiye'deki yayın gelirleri ve başarı primleri incelendiğinde Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşü adeta servet değerinde.

Süper Lig'de ayakbastı parası olarak 132 milyon lira alan Cimbom, sezon içinde topladığı galibiyet ve beraberliklerden 255.9 milyon lira kazandı. Geçmişteki başarılarını yansıtan "Şampiyonlar payı" kaleminden 256.2 milyon lira elde eden Aslan, bu sezonki şampiyonluk primi olarak da 227.8 milyon lirayı kasasına koydu. Toplamda 33 haftalık Süper Lig maratonunun Galatasaray'a getirisi tam 872 milyon lira (16.3 milyon Euro) oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELEN 60 MİLYON EURO

Asıl devasa gelir ise Avrupa arenasından geldi. Devler Ligi'nde son 16 turuna kadar ilerleyerek Türkiye'yi gururlandıran Galatasaray; UEFA'dan katılım bedeli, puan primi, sıralama katsayısı geliri, yayın havuzu hakkı ve tur atlama primleriyle birlikte toplam 60 milyon Euro (3.2 milyar lira) kazanarak finansal anlamda rakiplerine büyük bir fark attı.