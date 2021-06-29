SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya destek

Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya destek

29.06.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, Onur Haftası'nda giydiği tişörtle LGBT'ye destek veren Taylan Antalyalı'nın eleştirilmesi üzerine açıklama yaptı.

Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya destek

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın "Powered by pride" (Gücünü onurdan alır) yazılı bir tişört giyerek LGBT'ye destek vermesi sosyal medyada çok konuşuldu. Bu konu hakkında Galatasaray Kulübü'den açıklama geldi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, GS TV'de yaptığı açıklamada "Son 2 gün içinde, gündeme çok talihsiz, üzücü ve anlamsız bir gelişme yansıdı. Talihsiz, üzücü ve anlamsız ama bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Galatasaray, değerlerini Türkiye'de bir aydınlanma geleneği olan lisesinden alır. Bu değerler arasında, kimsenin ayrımcılığa uğramaması vardır; o ayrımcılığa uğrayanların yanında bulunmak vardır." dedi.

Sarı-kırmızılı yönetici, Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını ifade ederken; "Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada verdiği mesajdan dolayı muhatap olduğu demokratik eleştiri sınırındaki ifadeleri kınıyoruz, Tereddütsüz, sporcumuz Taylan Antalyalı'nın yanındayız. Taylan'ın yanındayız, dilerse hukuki desteği veririz. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, bu olayda tereddütsüz olarak futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Sevgili Taylan kardeşim, senin Galatasaraylı olmanla gurur duyuyoruz. Seni bağrımıza basıyoruz. Seni sevgiyle selamlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Galatasaray Sözcüsü "Bizimle aynı hamurla yoğurulduğunu düşündüğümüz spor kulüplerinden de, bu duruşumuza destek olan bir tavrı çok kıymetli bulacağımızı söylemek istiyorum." diyerek ezeli rakiplerine çağrıda bulundu.

Remiz Sanver ayrıca "Gereken tüm hukuki hazırlıklar yapılmış, futbolcumuz Taylan Antalyalı ile yaptığımız görüşmelerde, kendisinin olgun tavrı neticesinde, resmi açıklamamızın Yönetim Kurulu toplantısı ardından yapılmasının daha etkili olacağı konusunda mutabık kılınmıştır." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta inanılmaz hatalar!Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta inanılmaz hatalar!
PARTNERÇağla Şıkel'in plaj sporuÇağla Şıkel'in plaj sporu
Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksiGalatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Taylan Antalyalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Sinovac aşısı olanlar dikkat! '"Acil" üçüncü doz çağrısı

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Delta alarmı! Aşılamada takvim değişiyor

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

İspanya kalecisi Unai Simon'dan büyük hata!

İspanya kalecisi Unai Simon'dan büyük hata!

Yıldız oyuncuyu dövmesini istedi!

Yıldız oyuncuyu dövmesini istedi!

Fenerbahçe 22 yıl sonra geri döndü

Fenerbahçe 22 yıl sonra geri döndü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ronaldo sadece bunları yiyor! Şaşıracaksınız...

Ronaldo sadece bunları yiyor! Şaşıracaksınız...

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

Beklenen oldu! Messi imzayı attı

Beklenen oldu! Messi imzayı attı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.