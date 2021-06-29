Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya destek

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın "Powered by pride" (Gücünü onurdan alır) yazılı bir tişört giyerek LGBT'ye destek vermesi sosyal medyada çok konuşuldu. Bu konu hakkında Galatasaray Kulübü'den açıklama geldi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, GS TV'de yaptığı açıklamada "Son 2 gün içinde, gündeme çok talihsiz, üzücü ve anlamsız bir gelişme yansıdı. Talihsiz, üzücü ve anlamsız ama bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Galatasaray, değerlerini Türkiye'de bir aydınlanma geleneği olan lisesinden alır. Bu değerler arasında, kimsenin ayrımcılığa uğramaması vardır; o ayrımcılığa uğrayanların yanında bulunmak vardır." dedi.

Sarı-kırmızılı yönetici, Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını ifade ederken; "Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada verdiği mesajdan dolayı muhatap olduğu demokratik eleştiri sınırındaki ifadeleri kınıyoruz, Tereddütsüz, sporcumuz Taylan Antalyalı'nın yanındayız. Taylan'ın yanındayız, dilerse hukuki desteği veririz. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, bu olayda tereddütsüz olarak futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Sevgili Taylan kardeşim, senin Galatasaraylı olmanla gurur duyuyoruz. Seni bağrımıza basıyoruz. Seni sevgiyle selamlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Galatasaray Sözcüsü "Bizimle aynı hamurla yoğurulduğunu düşündüğümüz spor kulüplerinden de, bu duruşumuza destek olan bir tavrı çok kıymetli bulacağımızı söylemek istiyorum." diyerek ezeli rakiplerine çağrıda bulundu.

Remiz Sanver ayrıca "Gereken tüm hukuki hazırlıklar yapılmış, futbolcumuz Taylan Antalyalı ile yaptığımız görüşmelerde, kendisinin olgun tavrı neticesinde, resmi açıklamamızın Yönetim Kurulu toplantısı ardından yapılmasının daha etkili olacağı konusunda mutabık kılınmıştır." ifadelerini kullandı.

